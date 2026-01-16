才拍板台美關稅15％！川普爽呼「賺進數千億美元」：美國史上最強盛

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台美關稅在今（16）日終於拍板確定！行政院副院長鄭麗君在駐美代表處召開記者會，公布美國與台灣已達成重大貿易協議，不僅我國關稅調降至15％且不疊加外，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。同時，美國總統川普（Donald Trump）在社群大讚，宣稱透過關稅賺進數千億美元，卻幾乎沒有通貨膨脹的問題。

美國總統川普在社群大讚，宣稱透過關稅賺進數千億美元，卻幾乎沒有通貨膨脹的問題。（圖／川普臉書）

行政院副院長鄭麗君和經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，率隊於美東時間15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）帶領的美方團隊，完成總結會議；確定台美關稅15％且不疊加，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。此次談判協議中，台灣半導體和科技產業將對美進行投資，總額至少需達2500億美元（約8兆台幣）；此外，台灣也一併提供至少2500億美元的信用保證，支持在美國建立和擴大完整的半導體供應鏈，促進台企投資。

就在台美關稅敲定當天，川普也在真相社群（Truth Social）發文，「今天公布了優異的財政數字，我們的國家從未比現在更強盛！許多人問我原因，我只告訴他們一個字，關稅！（TARIFFS!）」川普甚至強調，「我們已經進帳數千億美元，卻幾乎沒有通膨，我們的國家安全從未達到現在如此強盛的狀態。天佑美國！」

川普在真相社群（Truth Social）發文，大讚關稅。（圖／翻攝自Truth Social）

川普長期主張，關稅可保護美國在地企業、降低對國外對手的依賴，並在貿易談判中提供美國優勢。儘管批評者警告關稅可能推升消費者物價，川普多次反駁此說法，並指出經濟數據顯示強勁成長表明通貨膨脹有限。



