才拍《好運來》受傷！勇兔緊急動刀「素顏躺病床」畫面流出

娛樂中心／周希雯報導

女星勇兔（林筳諭）從《我愛黑澀會》出道，離團後轉戰戲劇圈，近年也演出多部八點檔，尤其在剛殺青的民視八點檔《好運來》精湛演出，令觀眾印象深刻。個性敬業的她前陣子才透露，因忍痛帶上工導致頸椎突出、壓迫到神經，被醫師建議趕快動刀，沒想到昨（30日）無預警公開躺病床的畫面，真實病況引發粉絲們憂心。

勇兔趁年前空擋動刀！穿病服PO文報平安

勇兔昨（30日）在IG發出住院照，只見她身穿藍色病服、以素顏亮相，氣色看上去還不錯，手背上寫著大大的「C56」字眼，為醫師即將動刀的部位。由於許多人傳訊息關心，她也向大家報平安，透露去年因為工作導致頸椎突出，為了不影響接下來的工作，她趁農曆年前的空檔趕快動刀，「手術成功，感謝從昨天我一住院到現在，一路上照顧我的每一位，目前一切安好，感謝關心」。

才拍《好運來》火場戲受傷…勇兔突緊急動刀！私下「素顏躺病床」畫面流出

勇兔向粉絲報平安手術成功。（圖／翻攝「ruby0805lin」IG）

身體右半部動不了！勇兔帶傷強撐上工

事實上，勇兔近期在節目《姊妹亮起來》透露，拍攝《好運來》期間，某天早上起床發現落枕，右邊的脖子、肩膀完全不能動，但敬業的她忍到中午休息空擋，再到骨科治療。由於晚上需要拍攝「火場救援」的重頭戲，勇兔還特別求救醫師，「有沒有什麼辦法讓我右邊可以動？」醫師一聽就先幫忙打神經阻斷跟肉毒，讓肌肉先放鬆及消炎，成功恢復右半部的活動力。

才拍《好運來》火場戲受傷…勇兔突緊急動刀！私下「素顏躺病床」畫面流出

勇兔透露動刀原因。（圖／翻攝「ruby0805lin」IG）

扛滅火器砸門！勇兔拍戲舊傷復發

對此，勇兔當晚照常進片場拍攝，片中為了救援困在屋內的傅子純，她必須先拿滅火器撬壞門鎖，再衝進屋內把傅子純帶出，不過跑到一半突然覺得頸椎「像被電到一樣」，隔天起床還發現，右半部不僅劇烈疼痛、還出現痠、麻的感覺。勇兔緊急就醫後，被診斷「五、六節頸椎突出」，僅能開刀治療。為了讓劇組拍攝工作順利進行，勇兔決定等殺青之後再處理，此後也展開長期復健模式，右手大拇指直到術前都是麻麻的狀態。

才拍《好運來》火場戲受傷…勇兔突緊急動刀！私下「素顏躺病床」畫面流出

勇兔日前忍痛拍攝火場戲。（圖／民視）

