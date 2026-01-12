才指控星鏈擠占軌道資源！中國規畫發射逾20萬顆網路衛星

聯合國15個專門機構之一「國際電信聯盟」（ITU）的總部。（圖／達志／美聯社）

中國企業已釋出訊號，計畫發射超過20萬顆網際網路衛星，並向聯合國專門機構提交申請文件。然而，北京上個月才指控全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索技術公司（SpaceX）正在佔用共享的軌道資源。

據《南華早報》報導，大約10多件來自不同中國衛星業者的申請文件，於上月底提交給聯合國15個專門機構之一「國際電信聯盟」（International Telecommunication Union，ITU）。

其中規模最大的「CTC-1」與「CTC-2」計畫，將各自部署96,714顆衛星，申請單位則為新成立的「無線電頻譜開發利用與技術創新研究院」（Institute of Radio Spectrum Utilisation and Technological Innovation，簡稱「無線電創新院」）。

報導補充，無線電創新院由7家中國機構共同成立，總部設於2017年在大陸河北省成立的雄安新區，該國家級新區被定位為服務北京、天津與河北協同發展的發展樞紐。另根據「中國無線電協會」（Radio Association of China）的資料，無線電創新院於12月30日在河北省完成註冊，時間點正好是中國無線電協會，向ITU提交申請文件的隔天。

近年來，美國與中國持續競逐「衛星網際網路巨型星座」的部署，美國企業SpaceX則憑藉其「星鏈」（Starlink）低軌衛星群取得優勢。據悉，低地球軌道（Low Earth orbit，LEO）的無線電頻段與軌道位置屬於有限資源，率先取得這些資源的參與者往往能獲得優先權。根據ITU的資料，低地球軌道的衛星通常位於400公里至2,000公里的高度範圍。

9日，美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）宣布，已批准SpaceX發射額外7,500顆第3代星鏈衛星。這批衛星必須在2031年底前進入軌道，屆時SpaceX的衛星總數將達到15,000顆。星鏈目前已向FCC申請發射多達30,000顆衛星，但其餘申請案的決定仍被延後。

中國上月向ITU提交的計畫，還包括首次申請的國有電信公司「中國移動」（China Mobile）的「L1」計畫，預計部署2,520顆衛星；以及由政府支持的「上海垣信衛星科技」（Shanghai Spacecom Satellite Technology）提出的1,296顆衛星計畫，該公司同時也是「千帆星座」（Spacesail Constellation，也稱為「G60星鏈」）的開發者。

此外，該計畫還囊括北京「國電高科」（Guodian Gaoke）提出的「Tianqi-3G」計畫，預期部署1,132顆衛星；中國移動「M1」計畫的144顆衛星；以及由「航天馭星」（Emposat）提出的106顆衛星「YX-5」計畫。此外，民營太空新創公司「銀河航天」（GalaxySpace）正規畫部署由96顆衛星組成的「Galaxy-SAR-2」網路，以及包含81顆衛星的「BlackSpider-3」星座。

目前中國有多個衛星網際網路巨型星座計畫正在推進，包括目標發射約13,000顆衛星的「衛星網際網路星座」計畫（Guowang，又稱為「國網星座」），以及預計在2030年前部署超過15,000顆衛星的「千帆星座」。

在SpaceX計畫最終部署42,000顆衛星的背景下，北京上月曾在聯合國安全理事會（UN Security Council）的1場非正式會議中，指控星鏈已構成安全挑戰，並佔用共享的軌道資源，進一步提高了衛星碰撞的風險。

對此，SpaceX本月稍早表示，他們將在今年把約4,400顆目前運行於550公里高度的衛星，下調至480公里，以降低碰撞風險。據悉，SpaceX的衛星設計壽命約為5年，屆時將被刻意引導進入地球大氣層焚毀。

另根據2019年制定的ITU規則，衛星系統在首次提交申請後7年內，必須實際投入運作，或至少已發射並運行1顆衛星一段時間；其後，系統須在2年內部署10%的星座規模，5年內完成一半，並在7年內部署全部衛星。ITU解釋，若未達成這些標準，並不代表該系統所涉及的全部頻率與軌道資源將被取消，而是必須縮減申請內容，以反映實際調整後的部署目標。

