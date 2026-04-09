才指控朱宇謀渣男！林倪安被爆「未婚生子」捲詐欺案 經紀人回應了

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〔記者林欣穎／台北報導〕前男團Gentleman成員「Wish」朱宇謀遭前女友、女星林倪安毀滅性爆料，指控對方是私生活淫亂、慣性劈腿、謊話連篇、施暴、酒駕及隨身帶保險套的「行動約砲渣男」，男方則否認反告林倪安誹謗。而今卻爆出林倪安未婚生子、挨告詐欺等，戶頭也被凍結，對此，其經紀人也做出回應。

林倪安被爆料未婚生子、捲詐欺案。(記者胡舜翔攝)

有爆料指出，林倪安過去曾被告詐欺，該判決書提到被告以投資黃金原礦買賣事業為由，詐欺原告，後判決是要給付原告400萬元台幣，爆料者也說對方戶頭被凍結、育有一個小孩。

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經紀人則說該判決書是同名同姓的其他案件，且她帳戶是正常使用中，未被凍結。至於未婚生子的部分，林倪安過去就曾分享過坐月子照片，也沒有特意隱瞞。

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