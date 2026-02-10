即時中心／顏一軒、許雯絜報導

立法院長韓國瑜近期回應白委李貞秀國籍爭議時，才喊出「保障立委是我的天職」，孰料無黨籍七連霸山地原住民立委高金素梅的住處、辦公室今（10）日就傳出遭到檢調搜索。對此，韓國瑜稍早受訪時回應，此次搜索檢方執行程序完備，但他要呼籲司法人員在執行公權力時，千萬不要當政治的打手！





韓國瑜指出，北檢搜索高金素梅的程序是完備的，北檢檢察長王俊力先致電立法院祕書長周萬來說要執行搜索，他有接獲周秘書長致電告知，隨後在立院人士陪同之下，進到高金委員的研究室，程序上是沒有問題的。

韓國瑜也替高金素梅說話，他強調，高金委員20多年來在立院的表現，可說是原住民的捍衛者，問政非常認真，而且只要原住民所有的權益，她可說是「一女當關、萬夫莫敵」的氣勢，相信高金委員是禁得起檢驗的。

他並喊話尊重檢調，但也希望對高金素梅與立委的所有調查必須要公正，如果立委的人全都不能保障的話，一般平常小老百姓那就更辛苦了。

最後，韓國瑜再次呼籲檢調，執行公權力的同時，也要保有高貴的靈魂，千萬不要當政治的打手，司法檢調人員大家一起來往這個方向。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／才挺李貞秀喊保障立委！高金素梅就被搜 韓國瑜稱：檢調勿當政治打手

