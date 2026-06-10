才挺過血癌復工！沈玉琳3度違法抽加熱菸被抓包 5字不忍發聲了

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記者蔡維歆／台北報導

58歲「荒謬大師」沈玉琳因罹患血癌住院治暫離工作8個月，近期逐步重返螢光幕投入工作。如今媒體6月3日直擊沈玉琳為新節目《人生無限好公司》從早忙到晚，連續工作近12小時，不過節目拍攝期間，大病初癒的沈玉琳卻在台北市西門町禁菸區三度使用加熱菸裝置，而當日正是「63禁煙節」，畫面看來相當諷刺，且「吸菸有害健康」。對此沈玉琳也回應了。

沈玉琳（中）與潘若迪（左二）、馬力歐（右二）組成「熱血大叔」，攜手啦啦隊女神短今（左）、艾融（右）。（圖／東森提供）

根據《時報週刊》報導，6月3日上午主持群：沈玉琳、潘若迪、馬力歐，以及啦啦隊女神短今、林艾融兩位特助，先在新北市板橋慈惠宮開工祈福，之後眾人轉往台北市西門町快閃，一起親手發放200份親手炒的「糖炒栗子」回饋觀眾。

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中午11點31分，媒體又直擊沈玉琳、潘若迪、艾融3人搭車抵達西門町。為了躲避中午大太陽，下車後沈玉琳隨即和一群工作人員躲在靠近騎樓的遮陰處乘涼，只見他突然煙癮難耐，竟大剌剌地直接在西門町捷運站6號出口附近，3度抽起加熱菸，完全無視該處禁煙的規定。對此記者求證沈玉琳，他則回應5字：「會注意改進。」

三立新聞網提醒您：

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