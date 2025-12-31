才挺過血癌！73歲國民影帝用餐時突倒下 急送加護病房

〔記者鍾志均／綜合報導〕73歲韓國「國民影帝」安聖基原本6年前診斷罹患血癌，頭髮掉光，所幸兩年前抗癌成功，不料今(31)據《韓聯社》、《中央日報》等多家韓媒報導，安聖基昨下午4點左右，在自家用餐時，因食物噎住喉嚨後倒下，目前在加護病房中。

報導指出，安聖基昨天下午因食物噎住喉嚨後倒下，在接受心肺復甦術(CPR)後，被送往附近醫院的急診室；目前他住進加護病房，狀況被評估為危急。

安聖基於1957年以金綺泳導演的電影《黃昏列車》出道，被譽為「國民演員」，約60多年間出演將近200部電影。近年來，他曾公開正在與血癌搏鬥的消息，不少粉絲得知此事，紛紛祈禱他能脫離險境。

