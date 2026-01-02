才捲桃色風波！明日花綺羅疑「整形整過頭」張口缺牙網嚇壞：怎變這樣

記者林汝珊／台北報導

日本前AV女優明日花綺羅，先前捲入與南韓男團THE BOYZ前成員周鶴年桃色風波，引起爭議。1日她在社群與粉絲拜年，嘴裡卻明顯少了一顆門牙，畫面一曝光立刻引發網友討論。

明日花綺羅過去多次大方承認進行臉部整形，1日她透過社群平台X與粉絲拜年，自嘲寫下：「雖然少了一顆（牙齒），但還是笑著說聲新年快樂！」畫面中，她門牙明顯缺了一塊，讓不少粉絲相當震驚。

明日花綺羅張口缺牙。（圖／翻攝自X）

台灣網友也在 PTT「AV 女優板」發文討論，直呼「明日花綺羅怎麼變成這樣了」、「牙齒不見是又做了什麼整形手術嗎」。不過也有網友認為可能只是拍攝角度或濾鏡效果，認為外界無須過度解讀。

