才捲謝侑芯命案！爆乳DJ女神生日趴「9辣妹相伴」 極樂照全流出
娛樂中心／綜合報導
馬來西亞DJ藍星蕾擁有甜美臉蛋與火辣身材，曾多次獲選「亞洲百大DJ」，IG累積1799萬名粉絲追蹤。上月迎來29歲生日的她，在社群曬出一群好閨蜜為她慶生的超香畫面，只見藍星蕾身穿爆乳禮服，被一群辣妹包圍著唱生日快樂歌，畫面讓網友直呼羨慕。
藍星蕾上月迎來29歲生日後，開心在社群曬出一系列好姐妹為她慶生的照片，藍星蕾身穿一套香檳色華麗禮服，大方露出傲人上圍及事業線，禮服上的金屬亮片點綴與粉色薄紗裙擺為她增添了不少夢幻氣息，整體造型就像童話故事裡走出來的公主般，畫面非常唯美。
另一張照片，藍星蕾坐在畫面中央，手比愛心手勢露出甜美微笑，她的9位好閨蜜們則包圍在她身旁，背景以白色氣球、巨型蝴蝶結為裝飾，充滿幸福氛圍。網友見狀則直呼：「皇后選妃」、「仙女下凡，超美」、「被美女包圍，真的超美」。
31歲台灣網紅「護理女神」謝侑芯10月被發現猝逝於馬來西亞飯店浴缸，案情出現諸多疑點，加上謝侑芯離世前48小時曾現身馬來西亞網紅鄔唯的熱舞影片，合體多位知名網紅，藍星蕾便是其一，她也因此深陷輿論旋渦。對此，藍星蕾向《三立新聞網》表示，她與謝侑芯其實只合作過兩次，私下並無私交，最後一次則是兩個月前拍攝該支舞蹈影片，藍星蕾坦言，她得知噩耗後「感到震驚與惋惜」，但出於對亡者家屬的尊重，呼籲外界停止惡意揣測與攻擊，對於自己無端捲入命案，看起來頗為無奈。
