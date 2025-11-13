才控安哥家暴害死親姊！Allen哥突喊「我要被關了」公開傳票罪名曝光

娛樂中心／綜合報導

網紅Allen哥（陳國哲）今年3月痛失姊姊「安嫂」，事後怒控姊姊男友「安哥」（潘俊安）家暴致死，安哥則於8月舉辦記者會痛哭承認施暴。事件平息數月，Allen哥今（13）日稍早突然在社群平台發文，寫下「哥準備要被關了」，並公開傳票內容，顯示他因違反《個人資料保護法》被判刑5個月。

Allen哥PO出地檢署傳票，內容指出他因違反《個資法》被判處5個月有期徒刑，得易科罰金，以新台幣1000元折算1日，須於12月2日上午10時20分前往嘉義地檢署報到入監執行。消息一出，網友紛紛驚呼「你怎麼了」、「發生了什麼事」，多數也都建議他繳納易科罰金了事。

Allen哥PO出地檢署傳票。（圖／翻攝自Allen哥的正能量臉書）

面對即將入監，Allen哥沉痛表示，離婚後一邊奔波探望家人，一邊面對無止盡的官司壓力，「因為一場錯誤的婚姻跌入人生谷底，這些年的苦難真的難熬。」他感謝粉絲在低潮時給予支持，幫助他走出陰霾。不過針對判決結果，他仍不滿直言「法律只是證明會說謊的人得到保障，而善良的人都得受盡折磨的苦難」，字裡行間流露滿滿無奈與冤屈。

