才控貝克漢6大罪狀！長子布魯克林再宣戰 「去除父子刺青」正式切割

貝克漢長子布魯克林公開與原生家庭切割後，輿論不只指向這段豪門裂痕，更一路燒向他的另一半妮可拉佩茲。（圖／翻攝自妮可拉佩茲IG）

貝克漢家族風波持續延燒！26歲的長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）日前才公開發表長達6頁的聲明，點名指控父親大衛貝克漢（David Beckham）與母親維多利亞（Victoria Beckham），並表明無意修補關係。近日，他再度以行動引發外界關注，悄悄將身上象徵父子情感的刺青進行遮蓋，被解讀為與家族徹底切割的最新訊號。

昔日被封為「最完美星級家庭」的貝克漢家族，近來卻頻頻傳出裂痕。（圖／翻攝自IG @victoriabeckham）



根據外媒《太陽報》（The Sun）報導，布魯克林和妻子妮寇拉佩茲(Nicola Peltz)現身洛杉磯，他原本在右手臂的刺有「Dad」（爸爸）文字的船錨紋身，如今已被三個圖案掩蓋。知情人士透露，布魯克林已經接受雷射，目的就是要除去「Dad」刺青。此舉被外界視為他決心要跟父親大衛貝克漢、母親維多利亞以及3名弟妹切斷關係。知情人士補充道，布魯克林覺得原生家庭讓他很痛苦、失望，無法再留著身上致敬父親的刺青。

事實上，這並非布魯克林首次移除與家庭相關的刺青。先前他已將胸口向母親維多利亞致意的紋身加以遮蓋，如今連父親大衛貝克漢的刺青也一併處理。知情人士感嘆：「看到布魯克林先後遮掉紋身，對維多利亞和大衛而言，一定很心痛，簡直是在傷口上灑鹽。」

