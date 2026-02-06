才控遭施暴「薪水1/3都養他」！唐治平「女友」突刪文 關鍵主因曝光

記者蔡維歆／台北報導

藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。今稍早，該名小編已經刪除抱怨文章，表示兩人已經說開，謝謝外界關心。

唐治平「小編」貼出合照宣示主權。（圖／翻攝自臉書）

唐治平的小編今上午發文，寫下：「感謝好友中哥特地帶治平和小編吃飯，幫忙我們從中做協調，讓我們能把心中的感受說出來，目前心中的不愉快已經解開，謝謝好友好心幫忙！！」並曬出唐治平和友人一起聚餐影音，網友也回應打氣說：「要常常溝通吵架也是喔～針對事情把自己的感受講出來，要當藝人的朋友也要心量大，識大體不要鑽牛角尖也不容易！這樣感情才會越來越好！祝福妳」、「加油！不要被挫折打敗」。

而小編先前也才坦言，近日唐治平在公開場合宣稱自己單身，成為最後一根稻草。她不解兩人明明討論好「有朋友在照顧，是圈外人」的說法，但唐治平卻對兩人之間的事隻字未提，讓她相當心寒，不甘心被當作「工具人」，一氣之下才會在臉書爆料。如今突然刪文，再度掀起熱議。

