才推首波政見…蘇巧慧發布紙本政績文宣 網讚「紮實」：直接塞滿6大張

代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧推出首波紙本文宣，寫滿6大張A3紙。翻攝蘇巧慧臉書



代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧，繼昨天推出首波6大福利政見後，今天（2/5）再推出第一波紙本政績文宣，A3紙上詳列蘇巧慧3屆立委任期內各項為新北爭取的建設及國會問政成績單，封面標語主打「溫暖、創新、會做事」，要讓家庭更安心、照顧更用心、交通更順心，打造更宜居的新北。網友看了大讚內容紮實，「直接塞滿6大張」。

蘇巧慧表示，在立委任內持續為新北爭取各項建設，包括TPASS行政院通勤月票1200北北基桃吃到飽、林口、五股、汐止、土城四大交流道增建，捷運萬大樹林線、三鶯線、環狀線、安坑及淡海輕軌、淡江大橋，新北汙水下水道改善、班班有冷氣、板橋國家兒童未來館，以及新北43所中小學操場、廁所共230多項校園建設。

蘇巧慧也指出，她在立法院內政委員會推動多項修法，成功爭取新生兒10萬元補助、公托及準公托補助、育兒津貼、私立大學學雜費減免、高中職以下免學費、不孕症治療以及入住長照機構補助。

蘇巧慧強調，她希望打造的是讓市民更宜居的新北，因此從托育、年金、醫療與公共安全相關法案，都是為了讓國家制度更健全、社會保障更完善而推動；目前第一波紙本政績文宣將在新北各區派報投放，未來也會透過基層掃街拜票、架設看板、製作政績與紙本政見文宣，以及社群短影音等陸、空戰方式，讓更多市民了解她的政績，爭取最多市民的認同。

蘇巧慧紙本文宣內容豐富。翻攝蘇巧慧臉書

