才掰了2年經紀公司！趙娟週無預警加盟新東家 未來動向曝光

趙娟週宣布加盟新東家「元老娛樂」。（圖／翻攝自趙娟週IG）





韓籍啦啦隊女孩趙娟週（Mimi）2024年來台加入職棒統一獅啦啦隊「Uni Girls」，人氣居高不下，之後更雙棲職籃PLG桃園璞園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」，豈料，其經紀公司2S SPOTAINMENT日前發出聲明，證實與趙娟週合約至去年底正式結束，而趙娟週今（16日）無預警宣布加入新的經紀公司「OG Entertainment 元老娛樂」，震驚外界。

趙娟週與經紀公司2S SPOTAINMENT合作2年，日前公司發聲明指出，趙娟週於去年8月因「健康狀況異常」，向公司表達希望於冬季期間盡量休息的想法，因此今年冬季除既有已約定之行程外，並未安排其他活動，「其後依趙娟週本人的意願，雙方於合約期滿日同步結束合作關係，本公司尊重其決定，並給予最誠摯的支持與祝福。」

廣告 廣告

消息曝光後，趙娟週未來動向也引發關注，她今在IG發文宣布正式加入OG Entertainment 元老娛樂，「透過與公司多次充分的溝通與交流，雙方對此次合作達成共識，並於今日起，正式攜手展開合作，一同創造更多美好的成果。」據悉，統一獅啦啦隊Uni Girls的中韓混血孔彩熙也在元老娛樂旗下，未來發展可期。



【更多東森娛樂報導】

●趙娟週掰了2年經紀公司！官方發聲明證實 「消失台灣應援」原因曝

●快訊／李多慧遭影射「抽菸罵髒話」首度打破沉默：我真的不吸菸

●邱瓈寬暴瘦現身曹西平靈堂！藍心湄哭紅雙眼揭15年情誼：像家人一樣

