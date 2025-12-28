才描繪鄭習會！ 鄭麗文讚連戰昔扛輿論見胡錦濤「兩岸春暖花開」

國民黨主席鄭麗文。

國民黨主席鄭麗文26日接受專訪時，直言期望明年上半年前往中國訪問。且一旦成行，會面對象就是中共總書記習近平，今（28日）她前往夏潮聯合會主辦「連胡會」20週年紀念座談會，聲稱連戰當年不顧黨內過半反對，堅赴中國和時任中共總書記胡錦濤會面，鄭麗文形容連戰此舉是為了「和平勇往直前」，並為前總統馬英九鋪路施政基礎。

夏潮聯合會為台灣左翼政治團體，立場為反對台獨、促進中國統一等，鄭麗文今（28日）現身活動現場致詞，稱20年前的「連胡會」，在連戰站上中國土地的那刻，「兩岸的人心都不一樣了，當年的春暖花開真的迎來了不一樣的氛圍。」

鄭麗文認為，「連胡會」是當年歷史創舉，彰顯領導人政治決心與擔當，促成兩岸和平交流，也為馬英九奠定施政基礎，鄭麗文表示，當年黨內部至少有過半反對意見，因為沒人知道會面臨什麼結果，她也形塑連戰堅赴中「是為了和平勇往直前」，鄭麗文指出，目前兩岸關係再度面臨危機，盼能重啟和平對話、避免戰爭。

鄭麗文26日接受廣播節目訪問時，她就透露，因為明年下半年要開始忙選舉，所以希望能在上半前就安排前往中國訪問，但她也強調，「這個要看人家要不要邀請我去」，同時也直言，若獲邀前往訪問，希望來一場主席對主席層級的會面。「鄭習會」明年是否成行有待時間證實。





