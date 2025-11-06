才提重啟核武試驗 川普改口：與中俄推去核計畫

川普最近突然拋出震撼彈，表示美國將會重新開始試驗核子武器。

川普表示，「我說我們要重新測試的理由，是俄羅斯宣布他們要進行核試，如果你有注意，北韓一直在測試，其他國家一直在測試我們卻沒有，我不想要當唯一沒有在核試的國家。」

川普在訪談中說，中國與俄羅斯正在秘密進行核試驗。不過據外界了解，在世界各國簽署《全面禁止核試驗條約》以後，根據正式紀錄，中俄2國已經約30年沒有進行過測試。

核試驗一般是指直接引爆核彈以了解武器威力。雖然北約、中國與俄羅斯都曾經在過去幾年，測試有能力搭載或支援核武的相關系統，但是和核試驗並不相同。北韓最近一次的核試驗則是在2017年。

俄羅斯官方回應，美方的意思仍有待釐清，但如果真的發生，俄羅斯也會有對等動作。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）說道，「如果美國或其他停止核試條約的締約國，進行這樣的測試，俄羅斯就必須採取適當的對等行為。」

更令人意外的是川普隨後又改口，而且是360度大轉彎。

川普指出，「中俄想趕上我們，他們也有能力趕上我們，我們也許會制訂一份去核化的計畫 ，我們3國。」

川普拋出的新構想再度引發外界熱烈討論。專家指出，核試驗有證明威力、秀肌肉的意涵，通常只會在威嚇對手時才有必要使用。

至於平時，美國能源部的專家則會使用超級電腦，來估算出爆炸的效果，因此不必試爆也可以確保核武的效力。至於川普最新宣稱的「3國去核化」，他並沒有說明具體細節。





