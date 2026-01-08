才揚言不排除打哥倫比亞！川普突與裴卓通話「邀赴白宮會晤」

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間7日突然改變了對哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）的強硬立場，表示2人進行了1通友好的通話；川普甚至還邀請這位南美洲國家的領導人前往白宮（White House）會晤。

據外媒報導，川普7日在自己的社群媒體平台上發文表示：「能與哥倫比亞總統裴卓通話是1項莫大的榮幸，他致電向我解釋毒品問題，以及我們之間存在的其他分歧。我很感謝他的來電與語氣，並期待在不久的將來與他會面。」他補充，這場即將舉行的會晤將在白宮進行。

裴卓事後也證實，他與川普通話了約1小時。裴卓辦公室的1名消息人士向《路透社》透露，這通電話「氣氛和善」且「彼此尊重」。裴卓則在1場支持國家主權的集會上向示威群眾表示：「沒有對話，就會有戰爭。」並補充，哥倫比亞現在可以安然入睡了。

然而就在幾天前，川普才在美軍3日非法綁架委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後痛批，「哥倫比亞也病得不輕」，並指控裴卓「製造古柯鹼，將其販售給美國。」他4日搭乘空軍一號（Air Force One）被記者問到美國是否可能對哥倫比亞進行軍事干預時，也回應稱：「這聽起來不錯。」

有鑑於裴卓稍早才嚴厲批評美國在委內瑞拉的行動，川普此時突然對其釋出善意，使外界相當驚訝。裴卓曾形容美軍入侵委國的行動，是對拉丁美洲主權「令人髮指」的侵犯，並宣稱此舉可與納粹德國（Nazi Germany）於1937年對西班牙格爾尼卡（Guernica, Spain）進行地毯式轟炸相提並論。

報導補充，哥倫比亞長期為美國在拉丁美洲最堅定的盟友之一，也是華府海外反毒戰略的支柱。30年來，美國與這個全球最大的古柯鹼生產國密切合作，逮捕毒梟、打擊叛亂組織，並促進農村地區的經濟發展。即便如此，在川普發表緩和立場的貼文之前，美國與哥倫比亞之間的緊張關係已持續升高數月。

川普政府於去年10月對裴卓和他的家人，以及哥國政府的1名成員實施制裁，理由是他們被指控涉入全球毒品交易。美國還在去年9月將哥倫比亞這個華府在該地區援助金額最高的國家，列入未能在毒品戰爭中充分合作的國家名單，為近30年來首次。這項認定導致美國對哥倫比亞的援助大幅削減。

