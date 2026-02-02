才揚言要封鎖古巴石油 川普今表示：正與古巴談判中

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日強硬表態，要對古巴進行實質石油封鎖，並揚言要對出售石油給古巴的國家加徵關稅。然而，川普今（2）日證實，華府目前「正與古巴談判中」。

川普今日證實華府目前「正與古巴談判中」，他曾表示要對古巴進行石油封鎖，並揚言要對出售石油給古巴的國家加徵關稅。（圖／美聯社）

根據《衛報》報導，川普於昨（1）日在佛羅里達州棕梠灘的私人俱樂部受訪時表示：「古巴是一個沒落中的國家，少了委內瑞拉的支持後更是如此，所以我們正與古巴高層談判中，看會有什麼事發生。」他接著又說：「我認為美國與古巴即將達成協議」，但並未明說協議的具體內容。

川普上週六也提到：「這不關乎人道危機，我認為古巴會主動來找我們談判，他們現在處境十分糟糕。」他指出，古巴曾依賴委內瑞拉的金援與石油，但現在這些支持已經斷絕。

美國先前簽署的行政命令將對向古巴提供石油的國家產品加徵關稅，引發外界對古巴能源與經濟前景的擔憂。古巴目前燃料供應緊張，能源庫存據報僅足夠支撐15至20天。古巴政府公開指責川普的措施試圖扼殺其經濟，並警告可能造成更嚴重的能源及基本服務危機。

面對外界壓力與內部批評，川普稱不希望局勢升級成全面人道危機，並多次呼籲古巴透過談判達成某種形式的協議。

