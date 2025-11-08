才揭傷疤「聲援范姜彥豐」 蔡瑞雪「無修正」原況片曝

娛樂中心／李汶臻報導

因擁有甜美五官搭配絕妙體態，被封為「北一女神」的28歲女星蔡瑞雪，日前不惜自揭傷疤聲援男星范姜彥豐。近來飛往義大利散心的她，不時就上傳一系列人在異國的絕美辣照，每每釋出總能吸引大批粉絲圍觀。日前多張她無修正原況直出的畫面流出，引發上萬網友大暴動，她本人也大方直言：「懶得修圖了」。

蔡瑞雪平時熱愛分享生活，在IG上累積逾79萬粉絲的她，每每上傳私下日常美照都能備受矚目。近日飛往義大利旅遊的她，沿途打卡歐洲街頭的經典美景並分享個人美照，其中一張畫面中，她頭戴精品墨鏡、髮間別著紫色小花，在陽光下對鏡微笑，氣質清新又不失性感。身披灰色衛衣外套的她，大方展露好身材，領口挖深U的低胸深藍洋裝映入眼簾。肩頸鎖骨間的白皙肌膚全乍現，整個畫面中散發滿滿夏日度假風。

蔡瑞雪「無修正原況片」外流！本尊5字認了「才自揭傷疤」聲援范姜彥豐

蔡瑞雪人在異國上傳一系列無修正原況畫面，引發粉絲暴動。





蔡瑞雪上傳一系列美照的同時，還寫下「懶得修圖了，來看原況照片和影片吧」。絕美畫面上傳至今，已聚集1.2萬粉絲圍觀朝聖，不少人湧入留言：「根本是仙女下凡」、「漂亮到根本不用修」、「平常不就是原圖輸出嗎，根本沒差」、「太正了」。

蔡瑞雪日前飛往義大利，不時就上傳一系列絕美辣照。（圖／翻攝自IG＠snowbabyq）

根據了解，男星范姜彥豐日前震撼爆料妻子粿粿婚內偷吃「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊）。在出軌風波延燒之際，蔡瑞雪主動現身留言區、公開力挺范姜。蔡瑞雪當時表示很心疼范姜，並稱讚對方「你是很棒的老公，很疼老婆很專情」。她不僅砲轟粿粿「劈腿真的很不可取」，甚至不惜自揭傷疤、聲援范姜寫下：「我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來！」。

蔡瑞雪日前不惜自揭傷疤，留言聲援范姜彥豐。（圖／翻攝自IG＠snowbabyq）





原文出處：蔡瑞雪「才自揭傷疤」聲援范姜彥豐！無修正「原況片流出」本尊沒在怕

