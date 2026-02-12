才揭川普支持度剩36%... 蓋洛普宣布「結束總統支持度民調」 終結80年傳統

蓋洛普最後一份調查顯示，去年（ 2025 年）川普滿意度為 36%，表現並不亮眼。 圖：翻攝自 @remarks X 帳號

[Newtalk新聞]

美國媒體《Axios》報導，老牌民調機構蓋洛普（Gallup）將停止追蹤總統施政滿意度，結束了超過 80 年來針對白宮主人的民調傳統。也象徵自二戰後以來，美國政治觀察的重要指標正式畫下句點。

《Axios》報導指出，蓋洛普未來將不再公布個別政治人物的支持度與好感度評比。公司發言人表示，此舉為反映「蓋洛普在公共研究與思想領導上重心演變的一部分」。聲明指出「領導人評比一直是蓋洛普歷史之一部分，但同時，這些指標所處的環境已經改變」；強調領導人支持度如今「已被廣泛製作、彙整與解讀，不再是蓋洛普能做出最具獨特貢獻的領域」。

廣告 廣告

蓋洛普表示，雖將不再發布總統支持度，但仍會持續就影響民眾日常生活的重要議題進行民意調查。

報導指出，蓋洛普網站上最後一次公布的總統施政滿意度調查，為川普於去年 12 月的支持度 36%。川普在第二任期中，整體支持度以及在移民與經濟等關鍵議題上的民調表現，一直面臨壓力。

當《Axios》詢問，這項決定是否與政治壓力有關，蓋洛普回應，此舉「純屬基於研究目標與優先順序的策略性轉向」。

從歷史角度看，蓋洛普的總統支持度，長期被視為衡量美國民意風向的「晴雨表」。數據顯示，1945 年 6 月，時任總統杜魯門的支持度曾高達 87%，但在 1952 年 2 月跌至 22%。小布希在 2001 年 9 月 11 日恐怖攻擊事件後，支持度衝上 90%，創下蓋洛普歷來最高紀錄，但到 2008 年 10 月則下滑至 25%。在蓋洛普追蹤的歷任總統中，甘迺迪的平均支持度最高，約 70%。

蓋洛普停止發布總統支持度，被視為美國政治民調史上的一個轉折。這項橫跨 8 個世代的數據傳統，曾見證戰爭、經濟衰退與國家危機，也成為歷任總統評價的重要依據。如今，在民調市場高度競爭、數據來源多元化的背景下，這個象徵性指標正式退場。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

共和黨6票倒戈！ 美眾院通過決議：川普對加拿大關稅遭否決

韓國「亡羊補牢」！國會啟動對美投資特別法案審查 圖化解川普關稅威脅