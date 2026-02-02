才揭幕大S紀念雕像 陶晶瑩再接噩耗：袁惟仁真的《離開我》

藝人陶晶瑩(左)一日接獲雙重打擊讓她悲痛不已。(記者潘少棠攝)

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人陶晶瑩今(2)日出席大S紀念雕像揭幕儀式，未料同日又接獲資深音樂人「小胖老師」袁惟仁辭世的消息，雙重打擊讓她悲痛不已。

袁惟仁於2018年7月在上海不慎跌倒，引發腦溢血，搶救過程中更發現腦部有腫瘤，之後長期與病魔對抗。今日傳出他於家中病逝，享年57歲。曾因合作《超級星光大道》而交情深厚的陶晶瑩，也忍痛對外發聲，坦言得知消息後「非常難過」。

陶晶瑩在大S紀念雕像揭幕之際，情緒原本就因再度觸及摯友離世的傷痛而起伏，隨後又接連得知袁惟仁過世的噩耗，悲傷情緒一度難以平復。她過去曾多次與袁惟仁合作，包含《離開我》、《青春》等多首經典作品，皆出自袁惟仁之手，合作關係深厚。

此外，袁惟仁臥病期間，陶晶瑩與多位好友也曾伸出援手，協助分擔醫療費用，甚至關心其子女的學費問題，陶晶瑩更是出力甚多，足見兩人多年來累積的深厚情誼。

