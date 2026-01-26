才播2個月！胡瓜《週末最強大》爆停錄 華視「保守回應了」

《週末最強大》由胡瓜（右起）、陳亞蘭與歐漢聲主持。潘佳琪攝

由胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲（歐弟）聯手主持的重量級綜藝節目《週末最強大》，自2025年12月中旬盛大播出後，憑藉跨世代的主持陣容與多元內容引起高度關注。然而，這檔開播僅約2個月的節目，近期卻頻傳錄影喊卡、面臨收攤的消息，引發演藝圈與觀眾一陣譁然。針對節目是否僅一季便腰斬，華視於今日正式給出回應。

《週末最強大》2025年12月中才盛大舉辦記者會宣布開播。林煒凱攝

傳出本週最後錄影

《週末最強大》標榜精緻綜藝，不僅有胡瓜與陳亞蘭的經典短劇演出，更結合棚內歌唱與外景互動，企圖在週末時段殺出一條血路。儘管開播初期收視亮眼，但近日卻有消息指出，製作單位已通知相關人員，本週將是最後一次錄影。據悉，目前節目的錄製進度與存檔，預計可持續播出至2026年3月，剛好完成第一季的合約規劃。

華視官方正面說明

面對外界對於節目停錄的各種揣測，華視稍早做出回應，態度顯得相當保守且謹慎。華視表示：「《週末最強大》目前依既有計畫持續錄製中，感謝觀眾的關心與支持。」留給外界許多想像空間。

製作成本引發外界揣測

由於該節目主打精緻化路線，無論是棚內佈景或外景互動皆耗費巨大心力，記者詢問電視台：「是否因製作規模過於龐大，導致電視台難以負荷？」對於這部分相關問題，華視並未做出特別回應。這檔集結三大王牌主持人的旗艦節目未來動向如何，仍有待後續觀察。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

離婚天花板！黃曉明、Angelababy結束4年婚同遊被直擊 上海迪士尼為9歲小海綿慶生「1行為全網讚爆」

陳漢典、Lulu婚宴大贏家出爐！陶晶瑩合照3男神 1次集齊台灣3座發電機「最狂」

情侶香奈兒戒指？金宣虎「發文前會問高允貞」大量同款小物爆緋聞 坦言醜聞風波「沒想澄清」

國訓中心教練「手插女友喉嚨」害咳血 被害人身分曝...歌唱生涯毀