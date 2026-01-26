才播2個月！胡瓜《週末最強大》爆停錄 華視「保守回應了」
由胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲（歐弟）聯手主持的重量級綜藝節目《週末最強大》，自2025年12月中旬盛大播出後，憑藉跨世代的主持陣容與多元內容引起高度關注。然而，這檔開播僅約2個月的節目，近期卻頻傳錄影喊卡、面臨收攤的消息，引發演藝圈與觀眾一陣譁然。針對節目是否僅一季便腰斬，華視於今日正式給出回應。
傳出本週最後錄影
《週末最強大》標榜精緻綜藝，不僅有胡瓜與陳亞蘭的經典短劇演出，更結合棚內歌唱與外景互動，企圖在週末時段殺出一條血路。儘管開播初期收視亮眼，但近日卻有消息指出，製作單位已通知相關人員，本週將是最後一次錄影。據悉，目前節目的錄製進度與存檔，預計可持續播出至2026年3月，剛好完成第一季的合約規劃。
華視官方正面說明
面對外界對於節目停錄的各種揣測，華視稍早做出回應，態度顯得相當保守且謹慎。華視表示：「《週末最強大》目前依既有計畫持續錄製中，感謝觀眾的關心與支持。」留給外界許多想像空間。
製作成本引發外界揣測
由於該節目主打精緻化路線，無論是棚內佈景或外景互動皆耗費巨大心力，記者詢問電視台：「是否因製作規模過於龐大，導致電視台難以負荷？」對於這部分相關問題，華視並未做出特別回應。這檔集結三大王牌主持人的旗艦節目未來動向如何，仍有待後續觀察。
更多鏡報報導
離婚天花板！黃曉明、Angelababy結束4年婚同遊被直擊 上海迪士尼為9歲小海綿慶生「1行為全網讚爆」
陳漢典、Lulu婚宴大贏家出爐！陶晶瑩合照3男神 1次集齊台灣3座發電機「最狂」
情侶香奈兒戒指？金宣虎「發文前會問高允貞」大量同款小物爆緋聞 坦言醜聞風波「沒想澄清」
國訓中心教練「手插女友喉嚨」害咳血 被害人身分曝...歌唱生涯毀
其他人也在看
胡瓜《週末最強大》驚爆暫時休息 華視緊急回應
胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）主持的《週末最強大》上月中才開心慶祝首播電視收視率破 1，沒想到今（1╱26）卻被爆本周是節目最後1次錄影，對此，華視也緊急回應了。太報 ・ 13 小時前 ・ 2則留言
來台跳啦啦隊賺翻！三上悠亞新家砸「千萬裝潢費」他嚇：確定不是買房？
日本女星三上悠亞擁有亮眼的外貌以及火辣的身材，宣布從AV界引退後便積極拓展品牌事業，沒想到2025年底突證實加盟台灣職籃夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，正式在台灣長期發展。近日，她登上節目分享新家裝潢費用，驚人的價碼讓來賓嚇壞直呼：「確定不是買房？」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1則留言
新／台彩春節加碼12億創高！大樂透買1注對3獎
迎接115年「金馬年」新春到來，台灣彩券公司今（26）日投下震撼彈，正式揭曉春節加碼方案，總獎金規模高達新臺幣12億元，創下歷年春節加碼金額的歷史新高！今年台彩誠意十足，不僅「大樂透」加碼組數與金額雙雙升級，首度推出「百萬大紅包」加「十萬小紅包」的雙重饗宴，深受彩迷喜愛的「今彩539」更打破20年慣例，首度加入春節加碼行列，頭獎金額霸氣升級至1,000萬元。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言
中職》味全龍小龍女成員異動 星岑、米奇、Queena、小珍奶、柳柳合約期滿離隊
味全龍球團今天（26日）公告，Dragon Beauties小龍女成員星岑、米奇、Queena、小珍奶、柳柳將於近日合約期滿後離開小龍女團隊。Yahoo運動 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
54歲黎姿慢跑「飽滿雙Q」曝光！側身S曲線萬人朝聖
娛樂中心／饒婉馨報導昔日受封「香港玉女」的黎姿，自從退出演藝圈轉戰商界成為醫美 CEO 後，依然維持著令人驚嘆的巔峰狀態。她近日在社群平台分享帶著愛犬登山的照片，一身貼身運動服裝讓結實且零贅肉的身材線條一覽無遺，引發眾多粉絲關注她的凍齡關鍵。民視 ・ 15 小時前 ・ 9則留言
威力彩連26槓！下期頭獎獎金飆7.7億
台灣彩券今（26）日公布第115000008期威力彩獎號，第一區號碼為03、08、12、26、32、38；第二區號碼為：04。晚間派彩結果出爐，頭獎槓龜無人中獎，由於頭獎已連續26期未開出，下期頭獎上台視新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
PLG／盧峻翔命中率沒3成！卡總曝為何敢給他投 陳將双喊出手就知道有了
桃園領航猿25日作客富邦勇士，在差一點就要吞下本季首敗之際，靠著「夜王」盧峻翔1.7秒絕殺，終場95：94將連勝紀錄延長到11勝，不過盧峻翔此役投籃命中率其實不到3成，但最後還是獲得信任，領航猿主帥卡總賽後透露讓盧峻翔投出最後一擊的原因，隊友陳將双也直呼看他出手就知道會進。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
K-WONDER演唱會1/30開賣！集結ITZY、MAMAMOO+、KISS OF LIFE三組卡司…票價資訊一次看
《2026 K-WONDER CONCERT IN TAIPEI》將於3/14在林口登場，集結ITZY、MAMAMOO+、KISS OF LIFE共三組實力派卡司，讓韓流粉絲興奮不已！演唱會門票將於1/30開放遠傳電信、friDay影音會員優先購，1/31遠大售票系統全面開賣。實力派女團齊聚，將陪伴歌迷度過最特別的一晚。2026 K-WONDER演唱會時間地點、售票時間、票價座位、演出陣容、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
挑戰162勝0敗？道奇「宇宙打線+五星先發」外媒先貶後褒有望破單季最多勝
體育中心／黃崇超報導本世紀首支在大聯盟衛冕成功的洛杉磯道奇休賽季砸錢不手軟，用一張4年2.4億美元（約75.7億新台幣）巨約，網羅今年自由市場最大咖明星強打塔克（Kyle Tucker），劍指三連霸。道奇組成媲美全明星賽的「宇宙打線」，加上原有以山本由伸、賽揚強投史奈爾（Blake Snell）為首的「五星先發」，外界打趣傳道奇要挑戰162勝0敗，僅管被外媒打臉，但仍舊被看好可以打破球隊單季史上最多勝紀錄。FTV Sports ・ 13 小時前 ・ 發表留言
謝金燕51歲仍美到封神！2招「睡前運動」養成螞蟻腰＋長腿，專家曝驚人好處
謝金燕女神51歲了，但身材依舊凍齡、線條完美，完全看不出歲月痕跡！她長年靠穩定運動、健康生活維持仙女體態，尤其有兩招睡前運動成了她的秘密武器，不只雕塑曲線，還能放鬆身心，一邊追劇、一邊偷偷瘦，美得自在女人我最大 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
才播2個月！胡瓜《週末最強大》傳錄最後一集 電視台回應了
胡瓜、「歐弟」歐漢聲、陳亞蘭12月開新節目，主持華視、緯來《週末最強大》在週六黃金時段與各台拚收視，不過如今卻傳出本週是最後一次錄影，未來動向受到關注，對此，電視台也做出回應了。據傳胡瓜所主持的《週末最強大》因多方考量下，將在本週錄完就暫作休息，節目存檔可播至3月，剛好是一季，對此，華視則回應表示：自由時報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
霍諾德台北 101攻頂！前主播點名賈永婕：這不只是賭上董座位置
美國極限攀岩傳奇艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）於今（25）日成功完成徒手攀登台北 101 的壯舉，僅耗時 1 小時 31 分鐘便寫下歷史，引發全球震撼。對此，前知名主播蕭彤雯在社群平台發文力挺，直言這場「不可能的任務」之所以能成行，除了運動員本身的勇氣，最關鍵的靈魂人物莫過於台北 101 董事長賈永婕，大讚其膽識過人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
釜山女神李晧禎「人生第一次」獻台灣 過年計畫曝光
「釜山女神」李晧禎擁有亮眼外型及姣好身材，去年更宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣持續攀升。而近日再度來台，一落地便立刻投入廣告拍攝工作，展現十足的敬業態度，而這也是李晧禎人生第一支廣告作品，她也正式把自己的「廣告初體驗」獻給台灣。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
東北暴雪 新州公共交通全面停擺 紐約大規模減班
紐新地區25日如期出現暴風雪天氣，導致交通出行嚴重受阻，紐約大都會運輸署(MTA)旗下的公共交通普遍出現嚴重延誤，新澤西...世界日報World Journal ・ 14 小時前 ・ 發表留言
鄧佳華「公主抱胡文英」畫面曝！他嗨喊：變壯了
娛樂中心／楊佩怡報導網紅鄧佳華因在2023年任職髮廊期間，遭女設計師指控以手機偷拍其裙底畫面，經法院審理後，判處有期徒刑6個月，他於去（2025）年7月10日入監服刑，本月9日才刑滿重獲自由。近日攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀爬台北101，鄧佳華24日也跑到101，合體美魔女胡文英，並一把將她抱起轉一圈，過程中還不斷嗨喊「變壯了！」，甚至稱自己也可以「徒手爬台北 101」，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
威力彩連26槓 下期頭獎飆7.7億 1/26中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩第115008期今晚開獎，第一區中獎號碼為08、03、32、26、12、38，第二區中獎號碼為04。派彩結果，頭獎槓龜，連26槓，下期（29日）頭獎獎金上看7.7億元。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo即時新聞 ・ 13 小時前 ・ 9則留言
蔣萬安讚霍諾德遭轟「蹭功勞」 賈永婕1句打臉酸民
蔣萬安讚霍諾德遭轟「蹭功勞」 賈永婕1句打臉酸民EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 2則留言
是你嗎？全聯開出11-12月千萬發票 這門市花607元中獎
財政部今（25）日公開「114年11-12月統一發票」中獎號碼，千萬元特別獎的獎號為「97023797」，200萬特獎的獎號為「00507588」。全聯福利中心這期開出1張千萬大獎發票、2張百萬獎項發台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客！搞笑造型流出 賓客全驚呆
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，聚集許多明星到場祝福。兩人的婚禮效果滿分、亮點十足，Lulu最後更以「浴巾包頭」模樣送客，畫面曝光後令網友全笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 11則留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46則留言