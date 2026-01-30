才撲滅8天！草嶺竹林又火警 空拍見「火龍」蔓延

雲林古坑草嶺村再度傳出山林火警。（圖／東森新聞）





29日晚間6點多，雲林古坑草嶺村再度傳出山林火警，疑似起火地點位於石壁仙谷一帶、樹齡約300年的九芎神木後方山區，幸好在5個小時內成功撲滅火勢。不過距離上次山林大火，才撲滅8天，這次又傳出火警，也讓村民擔心殘火會死灰復燃。

俯瞰漆黑的山頭，孟宗竹林正遭到惡火吞噬，如同一條火龍在山中不斷蔓延，這裡是雲林古坑草嶺村，29日晚上6點多，九芎神木後方的孟宗竹林突然發生大火，消防隊派出6車14人前往搶救，但因為火勢太大，加上起火點在半山腰，一度無法接近。

警消義消及村民大約30多人前往滅火，終於在晚上9點多成功控制火勢，但草嶺的森林火災在短短一個月就已經發生第二次，1月12日石壁飯店後方竹林曾經冒出濃煙，並引發火勢，更一度延燒4天，燒毀大約8公頃，最後是派遣直升機從空中灑水才撲滅，事後現場還發現有電鋸、汽油，讓民眾質疑可能是人為釀禍，才撲滅8天，又發生第二次大火，也讓村民擔心森林火災恐怕再次發生。

