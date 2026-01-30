才收回貓熊！中駐日使館嗨喊「歡迎日本人來中國看」遭日網灌爆

國際中心／周希雯報導

中日關係去年底因「台灣有事」言論關係緊張，中國更祭出一系列報復手段，包括以租約到期為由，收回日本最後2隻貓熊「曉曉」、「蕾蕾」，讓日本國內「0貓熊」。然而在2隻貓熊回到中國當天，前不久持續以強硬語氣砲轟日本政壇的中國駐日大使館，竟鬼轉「溫情喊話」，歡迎日本人到中國看貓熊，結果慘遭日本網友灌爆。

中駐日大使館突鬼轉「溫馨喊話」！日網不甩狠嗆

東京上野動物園的龍鳳胎貓熊「曉曉」、「蕾蕾」，28日凌晨順利抵達中國四川，而日本也正式進入近50多年來，國內首次「0貓熊」的情況。然而就在當天，中國駐日大使館突溫情發文，「我們衷心感謝日本人民的熱情款待。歡迎大家再次來中國探望大熊貓」，結果被日網嗆爆「不必了，我已經準備去台灣看」、「我為那些被當作外交手段的熊貓感到惋惜。為了它們好，請永遠不要再帶它們來日本了」、「根本不敢去中國好嗎？」

廣告 廣告

中國「收回貓熊」突溫情喊：歡迎日本人來中國看！日網嗆爆：不必了台灣也有

貓熊回到中國當天，中駐日使館突向日本人溫情喊話。（圖／美聯社提供）

貓熊租借費高、醫療全自理！日動物園扛高風險

對此，資深媒體人矢板明夫也點出內幕，雖然日本對貓熊的離去深感不捨，但也有另一派意識到，貓熊早已不是單純的「友好禮物」；因為日本的動物園多年來不僅支付高額租借費用，還自行負擔場館與醫療成本，「一旦政治氣氛轉冷，熊貓便可能被中國找理由收回，留下財務壓力與空蕩的展區。」因此對地方動物園經營者而言，其實此舉是相當高風險的投資，而非文化交流。

中國「收回貓熊」突溫情喊：歡迎日本人來中國看！日網嗆爆：不必了台灣也有

矢板明夫指出，日本的動物園不僅支付高額租借費，還得自行負擔醫療成本，但中國隨時有理由收回。（圖／美聯社提供）

「貓熊外交」黑幕曝！中國變臉就「收回施壓」

然而，中駐日使館卻發文呼籲「歡迎日本朋友到中國看大熊貓」，令日本人困惑不已，「因為就在不久前，中國使館帳號仍頻繁以強硬語氣批評日本政治人物，如今卻突然轉為溫和宣傳熊貓觀光，前後反差之大，讓人難以適應。」矢板明夫點出，中國把熊貓包裝成善意象徵，實際當成外交工具，「由中國單方面掌控節奏。關係好時，是友誼標誌，關係緊張時，便被用來施壓。」對此，貓熊的回國也是提醒日本社會，「該結束的，不只是熊貓的展出，而是那套披著可愛外衣、卻暗藏算計的『熊貓外交』」。









原文出處：中國「收回貓熊」突溫情喊：歡迎日本人來中國看！日網嗆爆：不必了台灣也有

更多民視新聞報導

中共2理由要自家人「春節避免去日本」！台網酸爆：好意思？

台積電2000元快了？專家點名「2時間點」：看到股價高峰

昔赴中國直播帶貨！小甜甜被目擊「悄返台」私下近況抖出

