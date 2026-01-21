才放寒假馬上開學 宜蘭國中帶你體驗三國、成為三國

才放寒假馬上開學，宜蘭國中「三國演義立體空間跨領域闖關活動」，帶你體驗三國、成為三國。（宜蘭國中提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

今年度下學期課程提早於二十一日開始，宜蘭國中於配合國文空城計課程於二十一日舉辦「三國演義立體空間跨領域闖關活動」。將平面的三國地圖立體化呈現，校內四棟樓共五個場域化身成魏蜀吳三國與漢皇室，結合美術班資源，邀請藝術領域製作三國情境旗幟，讓八九年級學生沉浸在三國情境中。

設計結合學科知識與多元智能的領域闖關活動，如國文─成語三國、數學─將軍有令、社會─赤壁之戰、自然─百步穿楊、英語─穿越三國；綜合─錦繡三國、體育─十面埋伏（帶式橄欖球）、逐鹿天下（足球），科技─逃離華容道（電流急急棒）等關卡。融入重大議題，如生涯發展教育─三顧茅廬、特殊教育─盲人摸象、健康促進─CPR；邀請社區資源，如校友會設置─獨具匠心。途中巧遇由老師扮演的吏部尚書郎，回答不出問題，會被扣糧草；若能回答唸出校長扮演的漢獻帝手中的閩南語繞口令，可以得到金糧草。

活動由師生表演揭開序幕，打破傳統班際對抗模式，八九年級每個班級分成魏蜀吳三國，各自爭取關主手中的糧草，今年度由蜀國一統天下，成為年度贏家。班級內要互相協助、也會互相競爭，強調人際合作、與他人互動等當今社會重要能力，希望學子走出虛擬世界，增加面對面互動的真實體驗。