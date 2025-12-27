才放話不排除脫黨參選彰化縣長 邱建富改口了：相信民調公平公正

民進黨選對會24日拍板，2026彰化縣長選戰將徵召綠委陳素月，引發綠營內部激烈反彈，前彰化市長邱建富質疑民調結果，甚至不排除脫黨參選。不過，邱建富26日表示，黨中央已展現善意回應，「相信中央黨部民調中心是公平、公正、公開、透明！」

前彰化市長邱建富。（圖／翻攝邱建富臉書）

「謝謝大家的批評與指教，我都聽到了」邱建富26日在臉書發文表示，大家的出發點，都是為了台灣更好、為了彰化更進步，團結贏回彰化，是我們共同的目標。他坦言已12年沒有參選、7年沒有公職，在幾乎沒有任何資源的情況下，民調仍與兩位立委同樣落在3%的誤差範圍內，依民調準則等同平手，更重要的是，對上國民黨立委皆呈現領先，這樣的結果，是許多鄉親給他的鼓勵，也值得被正視。

民進黨選對會於24日達成共識，建議徵召現任立委陳素月出戰彰化縣長。（圖取自陳素月臉書）

邱建富說，他提出疑慮，是因為有三項關鍵問題必須釐清，並非輸不起，更不是胡鬧，黨中央已展現善意回應，「經過徐秘書長解說及全盤了解後，建富相信中央黨部民調中心是公平、公正、公開、透明！」他也始終相信，團結不是口號，而是建立在互信、互助的制度之上。唯有把基礎打穩，才能凝聚最大的力量，讓彰化真正向前。

