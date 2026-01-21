才放話拿格陵蘭沒回頭路 川普搭空軍一號飛瑞士「電力故障」折返

美國總統川普20號搭乘空軍一號，飛往瑞士達沃斯參加世界經濟論壇，不過因為專機在半途發生電力故障，只好在美國東岸外海急轉彎，返回安德魯空軍基地，隨後改搭另一架備用的專機前往瑞士。

川普搭機前才放話美國要奪取格陵蘭「沒有回頭路」，信心滿滿的踏上旅途，沒想到才起飛半小時，空軍一號就被迫折返。

航班追蹤數據圖顯示，空軍一號在大西洋上空靠近紐約州蒙托克的空域轉向，因為機組員發現「輕微的電力故障」，雖然問題很快就獲得解決，但是總統的安全不容許有任何閃失。

而目前空軍一號有兩架飛機，都經過大幅改裝，具備總統在各種突發情況下所需的應變能力，但已經服役將近40年，雖波音公司一直在研發替代機型，卻遭遇一系列延誤。

退役飛行機師史提夫柯威爾指出，因為飛行的距離相當遠，讓許多人擔心安全問題，尤其是飛機搭載的人物是自由民主世界的領袖，換機時，所有的人員行李跟設備都必須轉到另一架專機上，當然也要重新的進行安檢。

川普出師不利，只好走下飛機搭乘陸戰隊一號直升機返回白宮，隨後再改搭乘另一架備用的專機飛往瑞士。

