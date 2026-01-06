才新婚王齊麟！陳詩媛認「1觀念落差」成導火線 隔空喊尪：多為家庭想

娛樂中心／蔡佩伶報導

羽球雙打奧運金牌選手王齊麟去年（2025）6月跟女友陳詩媛結婚，隨後也迎來懷孕的好消息，讓許多網友頗為驚喜，近日，剛成為人妻的陳詩媛受到曲曲邀約，到其YouTube頻道分享婚後生活，無奈表示跟老公王齊麟1觀念有落差。

陳詩媛在影片中提到跟王齊麟的「金錢觀」不同，她表示比起擅於規畫的自己，王齊麟反而對於金錢比較大方，常會請客或是買禮送人，雖然陳詩媛坦言能夠理解老公的想法，不過她也希望婚後的王齊麟能夠多替家庭著想。

廣告 廣告

其實，陳詩媛目前懷孕6個多月，她跟老公王齊麟也在去年（2025）12月舉辦的婚禮中特別安排性別派對，邀請現場來賓一起猜測寶寶性別，而在戳破氣球那刻也揭曉性別為男生，再過幾個月將迎來兩人寶寶的出生。

陳詩媛（左）分享婚後生活。（圖／翻攝自YouTube）

更多三立新聞網報導

短今證實罹慢性病「1症狀」曝光 淚吐真實心聲：努力找回健康

24歲賴冠霖退圈轉戰中國...近況曝光太震撼 網嚇：看起來像50歲

證實癌症末期！「第一網紅」暴瘦25公斤 掀衣鬆垮肚皮全被拍

才準備三度當爸！汪小菲又「失控爆走」開戰抖音副總裁 網全傻眼

