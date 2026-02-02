才新婚一個月！韓正妹網紅控職棒球星家暴、外遇

南韓網紅金智妍（김지연）與樂天巨人隊投手鄭哲元於去年12月，不料僅過一個月，金智妍指控鄭哲元家暴和婚外情。（圖／翻攝自金智妍 IG）





南韓網紅金智妍（김지연）與樂天巨人隊投手鄭哲元於2024年3月宣布懷孕，同年8月生下兒子，兩人於2025年12月結婚，不料僅過一個月，金智妍指控鄭哲元家暴和婚外情。

金智妍控鄭哲元家暴、婚外情

根據韓媒《朝鮮日報》報導，金智妍正在辦理離婚手續，並對鄭哲元提起訴訟，指控其家暴和不忠，律師指出，金智妍自結婚以來，在撫養孩子的過程中一直遭受家庭暴力和婚外情。

律師透露，金智妍盡力以最友好的方式解決問題，並出於對孩子的考慮維持婚姻，但她非常沮喪的是，鄭哲元在拋下孩子後停止支付撫養費，並通過他的法律代表談論離婚和監護權問題。

廣告 廣告

對此鄭哲元聲稱，「作為孩子的父親，我將盡職盡責，盡我所能爭取監護權」，此外更表示「作為一名運動員，我將專注於體育運動，盡我所能取得好成績」。

金智妍則表示，「鄭哲元熔化了我兒子一周歲的生日戒指和手鐲，做成了一條金項鍊」、「即使在休賽期，他也經常不在家，所以（我兒子）都不認識我了」、「鄭哲元把大部分年薪都寄給了岳父岳母，所以我準備了所有的嫁妝和育兒用品，一直工作到懷孕足月。」，她直言，「丈夫離家出走後，單方面提起訴訟爭奪撫養權。作為母親，我再也無法忍受了」。

金智妍因演出Mnet綜藝節目《戀愛捕手》第一季而爆紅，目前是一名網紅和YouTuber；鄭哲元目前效力於韓國職棒樂天巨人隊，守備位置為投手。

東森娛樂關心您

拒絕家庭暴力，請撥打110、113



【更多東森娛樂報導】

●金鍾國鬆口結婚契機 親揭愛妻身分

●激戰4年突喊引退！日本人氣女優「曝未來動向」每週見一次

●日男星食道癌離世！享壽63歲 愛妻悲痛證實噩耗

