才新婚一年...賴佩霞洋女婿「驟逝主因」曝光 她哽咽：這麼好的年輕人

娛樂中心／綜合報導

知名女星賴佩霞今（11日）證實小女兒的丈夫在美國病逝，日前她出席大愛人文講堂時，透露女婿是因為「換心手術」未成功離世，當下她哽咽吐露心聲「這麼好的年輕人」。

賴佩霞提到在12月3日台北時間的清晨三點多，小女婿因為換心臟手術失敗而離開了，她感慨表示在這之中感到憤怒，表示自己一直相信女婿會挺過去，賴佩霞在訴說的過程中，一度哽咽到說不出話，認為對方是一個這麼好的年輕人，對於女婿的離世無法接受。

事實上，賴佩霞小女兒去年（2024）才在美國結婚，豈料隔一年，這對夫妻就面臨天人永隔的局面，雖然感到難過，但賴佩霞也告訴自己「這就是人生」，而據「大愛人文講堂」臉書透露，賴佩霞本想直接飛美國陪伴小女兒，後續在家人的支持才決定以當下的心情來跟大家分享靜心的過程，演講結束後，賴佩霞也前往美國奔喪。

賴佩霞透露女婿因為換心手術失敗而離世。（圖／翻攝自臉書）

