才新婚1個月！逸祥竟對丈母娘飆髒話 罵老婆太肥要減重

逸祥和原住民歌手紫布爾正若（娃娃）10月才結婚，卻爆出婚前曾對著丈母娘狂飆三字經。TVBS提供

夫妻進入婚姻到底是相親相愛？還是相愛相殺？背地的角力有多少不為外人所知。TVBS節目《11點熱吵店》本集內容「夫妻開戰愛情翻盤？！進入婚姻全是考驗」，邀來4對夫妻分享彼此磨合過程，逸祥和原住民歌手紫布爾正若（娃娃）10月才結婚，卻爆出婚前曾對著丈母娘狂飆三字經，一連罵了10多通電話。

逸祥被娃娃控訴有最毒的嘴，她之前因罹有甲狀腺低下疾病，導致體重從48公斤飆升到110公斤，她自信心全無而不願出門、不想工作，情緒跌落到谷底，豈料逸祥有天竟脫口：「我覺得妳有點肥，要不要減肥一下！」

另外，2人在交往1年多後，有次在路邊租借共享汽車，前往取車路上，逸祥不滿娃娃碎念路程太遠，當下扭頭就走，娃娃求救媽媽來接送，隨後好意電話詢問逸祥身在何處，沒想到逸祥接起電話，破口大罵三字經，娃娃委曲說：「我連打10多通，他一接起來就罵，就連我說電話開擴音，我媽媽在旁，他也照罵不誤！」 對長輩飆罵三字經言行，把來賓看得瞠目結舌。

哈孝遠婚前霸氣寵空姐妻瑄瑄，婚後卻是兩樣情。TVBS提供

此外，節目中咪咪數落Paul，只因為自己不會開車、不會游泳，就被Paul痛罵：「妳是家中的拖油瓶！」而哈孝遠婚前霸氣寵空姐妻瑄瑄，要她累了隨時離職，自己可養她一輩子，婚後卻吐露真言：「妳如果不是空姐就沒有價值。」更多精彩節目都在11月12日晚間11點TVBS 42台《11點熱吵店》。



