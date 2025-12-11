才新婚1年！賴佩霞小女婿離世 台上哽咽：為什麼？

賴佩霞失去至親相當心痛。（圖／翻攝自賴佩霞 快樂家臉書）





資深女星賴佩霞近日透露，小女兒去年10月才與外籍男性Kevin結婚，沒想到才新婚1年，Kevin就因換心手術失敗離世，賴佩霞情緒有些激動，哽咽道「為什麼？這麼好的一個年輕人......」

賴佩霞日前出席大愛人文講堂，透露在她首場演唱會的2天後，也就是12月3日，她的小女婿Kevin因換心手術沒有成功而離開了，因為始終相信他能挺過去，所以當噩耗傳來時，她感到憤怒，想要否認自己失去最愛的人的事實。

賴佩霞表示，她在憤怒中看到自己的神性與人性交戰，所謂神性就是認為生離死別乃人之常情，而人性就是憤怒，為什麼這麼好的一個年輕人就這樣沒了。賴佩霞分享，面對生命中最大的困難，她不知道該跟誰說、該怎麼說，因為這是真的來自生命的吶喊，最終只能透過「靜心」來幫助自己回到安定。

據了解，賴佩霞的小女兒去年才與Kevin在美國結婚，而Kevin患有先天性心臟病，賴佩霞在籌備演唱會時，就收到女婿術後不樂觀的消息，沒想到之後就傳來噩耗，她也赴美奔喪陪伴小女兒，心情悲痛萬分。



