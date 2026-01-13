才斷中國新歡！Ryu改談政治「日本盲目支持抗中」挨轟：收紅錢了

娛樂中心／蔡佩伶報導

百萬網紅Ryu曾與妻Yuma各爆婚內雙出軌醜聞，後續雙方證實離婚，才讓這起婚變畫下句點。Ryu雖然之後扶正小三女畫家，與其交往，但沒多久後證實分手，讓Ryu再度成為觀眾討論的焦點，近來，Ryu又被發現影片議題大變，不僅談起了政治，還稱「日本人很自卑」，引來外界一陣撻伐聲浪。

近日，有網友指出Ryu發布最新影片竟突然改談政治問題，只見Ryu講述了關於日本首相高市早苗「台灣有事」答辯裡的話語，顯然是觸碰中國的逆鱗，Ryu提到人民也許認為日本終於對中國強硬一次，為此感到解氣，但Ryu卻覺得日本人是盲目支持，表示這會引發中國人的制裁，聲稱日本不了解中國的恐怖，提到他們早已準備好。

廣告 廣告

Ryu還在影片裡直言「接下來真的會發生很恐怖的事情」，影片上架後，立刻引起網友討論，有人指出Ryu最初是靠日本議題起家，而且也在日本生活，對於他的行為忍不住砲轟「真的很背骨」，其餘網友則表示「百分百收紅錢了」、「人民幣太香了」，但似乎因為輿論不斷發酵，Ryu目前已將該影片轉為私人影片。

Ryu近來影片風格大變，掀起討論。（圖／翻攝自IG）

更多三立新聞網報導

天后離世「生前裸照」遭競標92萬...公司加碼原味內衣：收入變多很好

死訊藏兩週！大咖主持人癌逝享壽81歲 遺孀痛曝最後催淚舉動

李多慧首度正面回擊林妍霏！不忍了...親揭未來「1重大改變」

阿喜球場「彎腰深溝」太火辣...「邪惡視角」露大腿根部全被拍

