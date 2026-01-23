才施放2顆空飄氣球 解放軍又發動「聯合戰備警巡」

國防部今（23）日下午發布新聞稿表示，解放軍又啟動「聯合戰備警巡」，其中有17架次軍機跨越台灣海峽中線，這也是大陸本月以來第三次的類似對台侵擾活動。

大陸殲10戰機。(圖/中國軍網)

國防部指出，自今天上午10時40分起，陸續偵獲大陸殲10型戰機、轟6K型轟炸機、空警500型空中預警機等，各型主、輔戰機計23架次出海，其中17架次飛越海峽中線及其延伸線，進入我國北部、中部及西南空域，配合解放軍艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我國周邊空、海域進行騷擾。

國防部依慣例強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

此次也是今年以來，大陸軍方第三次在台海周邊海、空域實施「聯合戰備警巡」，前兩次分別為1月8、15日。

(圖/國防部)

而根據國防部今天上午公布的解放軍台海周邊海、空域最新動態，1月22日6時到23日6時，總共偵獲大陸軍機11架次、大陸軍艦5艘，持續在台海周邊活動，其中9架次飛越海峽中線，進入我國北部及西南空域。此外，22日上午8時15分在基隆以西77浬處、高度15000呎，以及22日晚間22時15分在基隆西南85浬處、高度17000呎，還各偵獲1顆大陸的空飄氣球，先後飄過台灣北部上空。

