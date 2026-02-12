才暫緩懷孕！八點檔女神突喊「胃口不太好」陳志強6字放閃
藝人陳志強、曾智希在2022年結婚，兩人婚後積極備孕求子，日前共同出席八點檔《豆腐媽媽》記者會，坦言因為角色具有挑戰性，將會專注拍攝暫緩生子計畫。但昨（11）日曾智希在社群發文，說自己最近胃口不太好，隨即引起粉絲關心。
曾智希昨日在社群發文，「最近胃口不好瘦了一點，媽媽怕我都不乖乖吃飯，幫我做了一個便當帶去拍戲，一打開大家都驚嘆『看起來太好吃了吧！』」她狂誇媽媽手藝超好很會做菜，能夠吃到媽媽做的便當真的好幸福，當然要吃光光。
照片中曾智希身穿寬鬆長袖上衣，手拿媽媽做的愛心便當，笑得好燦爛；陳志強也留言放閃喊道：「丈母娘好厲害！」粉絲見她胃口不好，也紛紛留言關心「應該是有了」、「阿希怎麼了」、「要好好照顧自己喔」、「妳不能再瘦了，原本就已經太瘦了。」
