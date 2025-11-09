才暴瘦10公斤！泫雅演出一半昏倒 發文報平安道歉：什麼都不記得了

泫雅在舞台上昏倒被粉絲拍下。（圖／翻攝小紅書、IG／我的小貓呢、泫雅）

南韓藝人泫雅今（9日）驚傳在澳門參加「WaterBomb音樂節」演出時，突然在台上昏倒，現場舞者立刻上前協助，並由保鑣緊急抱下場處理，突發情況讓全場觀眾驚呼連連，粉絲更是擔心不已，事後泫雅也在社群上向粉絲報平安。

泫雅9日在澳門參與「WaterBomb水炸彈音樂節」，登台演唱招牌歌曲〈Bubble Pop〉。表演過程中，她在舞台上邊舞動邊轉身，卻突然失去力氣倒地，嚇壞一旁舞者，立即上前查看情況，保鑣也迅速衝上台將她抱離舞台，現場觀眾見狀紛紛驚呼。

有現場目擊者表示，泫雅在演唱倒數第二首歌曲時便顯得有些疲態，甚至一度靠在舞台邊的樓梯短暫休息。外界推測，可能是戶外高強度演出導致體力透支，也有聲音認為，與她近來積極減重、體重降至49公斤可能不無關聯。

事發後，泫雅於當晚透過個人Instagram發文報平安，雖以道歉為開場語，表示「真的、真的很抱歉」，但也強調自己已無大礙，盼粉絲不要過度擔憂。不過該篇貼文仍引起大量粉絲關心，紛紛留言提醒她要照顧身體、勿勉強自己。

泫雅在文中提到，雖然距離上次公演的時間很短，但她實在非常渴望展現最好的表現，「卻沒能表現出專業的樣子，事實上，我什麼都不記得了」。她也向到場觀眾與支持她的粉絲們深表歉意，「大家都是花錢來看演出的，真的很對不起、非常非常抱歉。」

泫雅承諾未來將更加努力鍛鍊體能，並持續專注於舞台演出，「如果能一切順利當然很好，我會盡力做到。」她也特別感謝一路以來支持她的粉絲，「謝謝你們包容、珍惜並喜歡這個不完美的我」。最後她溫暖地說：「我真的沒事！請不要擔心，祝大家有個美好的夜晚，晚安喔！」

泫雅日前才透露，164公分的她體重從過去的59公斤減至49公斤，瘦身成果雖引發討論，但也讓粉絲對她的健康狀況更加憂心。

