才曝罹患前額葉失能！梁云菲自爆「輕生未遂」送醫住院中

梁云菲自爆輕生未遂。（圖／翻攝臉書／梁云菲）

梁云菲（Nana）從《國光幫幫忙》出道，被封為「國光女神」，曾因與藝人金剛交往過受到關注，近年她淡出演藝圈，專注在藝術創作、自由潛水。近日她發文透露，自己被診斷出罹患「前額葉失能」陷入憂鬱，不料今（17）日她自爆輕生未遂，目前生命安全仍在醫院住院中。

梁云菲14日才發文透露，最近總有種被抽空的感覺，「大概有快3個月的時間，時不時就會出現整個人在空轉的狀態。」她透露每天除了吃飯之外，其他時刻幾乎就是「躺在床上，什麼都做不了，其他時間像是個廢人」，即便可以跟朋友出去聚會，但總是很快就感到能量耗盡。「沒有特別讓我難過的事情，但就是感受不到情緒」。

就醫做了檢測後，梁云菲的前額葉整體活化量為14.8，落在重鬱症的中等區間，醫師指出，這代表她雖能短暫集中精神，但在負荷持續下，大腦就會迅速疲乏。這也讓她了解到，自己的身體已開始失衡，「覺得可能有時候只是懶或體力不好容易累，沒想到竟然是前額葉失能，還好幾個月了。」

文末，梁云菲還自我喊話，「既然知道問題就面對問題，並接受每一個階段的自己。」豈料，她今日發文透露，自己輕生未遂，被好友救回，同時也向大家報平安：「本人現在安全中。無性命大礙，住院觀察中。」並透露自己目前狀況，「或許還活著，是我的人生還有使命吧」。

梁云菲坦言，身心疾病患者，真的很辛苦。盼世界多給一些愛與關心、耐心。最後，她謝謝好友將她救回，「幫我撿回一條苟延殘喘至我想放棄的命」，並喊話那些想放棄生命的人，「覺得撐不住時，請不要一個人承擔。看身心科、找心理師，或打電話給懂傾聽的人。」

（圖／翻攝臉書／梁云菲）

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

