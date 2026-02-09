才曝過年前近況！黃文星突PO「高樓吊窗」折腰照嚇全網 他急回「7字」還原真相

四季線上／陳軒泓 報導

黃文星去年底演完八點檔《好運來》後，專心回歸歌手身分，不但接下跨年晚會的演出，新的一年還與許仁杰共同推出全新台語單曲〈攏是家治的〉獲得許多好評，而近期則受邀至歌唱節目及企業尾牙場，工作行程忙碌，也會趁著閒暇之餘和家人出門遊玩，生活過得十分充實，也頻繁在社群更新個人近況，不過近日的一篇文卻引起網友驚慌，只見他 PO 出一張全身幾乎呈現對摺狀態，吊掛在高樓窗邊的照片，嚇得眾網友紛紛直呼「太危險了」。

黃文星八點檔殺青後回歸歌唱事業，近期一則 PO 文嚇壞許多人（圖／翻攝黃文星 FB）

黃文星（5日）分享一張被人拍下的背影照，畫面中的他站在陽台的護欄邊，上半身甚至懸空在外，從對面的大樓景色看得出他位於高樓層，因此做出這個動作不禁讓人替他感到擔憂，為了不讓一張照片引發諸多聯想，黃文星也用文字說明原委，對於這張懸空的折腰照片，他笑說：「我只是在大掃除」，而細看照片後才發現原來他的右手正拿著一塊抹布擦拭護欄，真相曝光也讓眾人哭笑不得。

黃文星年前大掃除，擦拭陽台護欄的動作驚嚇網友（圖／翻攝黃文星 FB）

從照片中看得出他打掃家裡的用心，不過危險的動作也讓不少人提醒他要小心，留意安全第一。而隨著農曆春節將至，除了在家進行大掃除外，黃文星近日也前往大甲鎮瀾宮祈求新年好運，粉絲們也紛紛留言向他提早拜年，祝福他事業順利、健康平安，也期待著未來的他活動滿檔、戲約不斷賺大錢，持續帶給大家新的音樂或戲劇作品。

黃文星近日前往大甲鎮瀾宮拜拜祈福（圖／翻攝黃文星 FB）

