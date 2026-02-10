才會國民黨蕭旭岑 王滬寧對台工作會議喊：堅定支持島內愛國統一力量

國際中心／綜合報導

中共9日、10日在北京召開2026對台工作會議，近日才接見國民黨副主席蕭旭岑的中國全國政協主席王滬寧也出席會議，他表示，要團結廣大台灣同胞，「堅定支持島內愛國統一力量」。

蕭旭岑2月4日見王滬寧。（圖／國民黨提供）

根據新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧，在會議上先是要求落實「習近平新時代中國特色社會主義思想」，貫徹習近平對台工作的重要論述，與新時代黨解決台灣問題的總體方略，「堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。」

王滬寧表示，堅持一個中國原則與九二共識，還強調要「堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊『台獨』分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定」。

洪秀柱去年率團赴北京見中共政協主席王滬寧（圖／新華社）

他還稱，須秉持兩岸一家親理念擴大兩岸民間、基層交流，特別是台灣年輕人去中國學習、工作、生活，以推動中華文化；也稱會支持台商台企發展，深化兩岸融合。

此次會議由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持。中央黨政軍群相關部門，以及各地相關負責人員也有出席會議。

前總統馬英九去年6月15日與中國政協主席王滬寧見面握手。（圖／馬英九基金會提供）

