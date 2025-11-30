才有女士官墜樓亡！海軍陸戰隊99旅中尉「哨站內擊發不治」 軍方回應了

​海軍陸戰隊99旅29日發生死亡意外，軍方人員於晚間聽聞槍響，循聲查看發現一名許姓中尉倒臥在哨亭內，第一時間封鎖現場後報案，並聯繫死者家屬；海軍陸戰隊指揮部指出，對同袍傷損深表哀痛，已檢派高階幹部協處、將全力配合調查。

事件發生在29日晚間，位於高雄的海軍陸戰隊營地，許姓中尉於晚間7時許以以檢查槍枝及彈藥名義，取得械槍、彈藥將其結合後，於哨亭內擊發身亡，當場就沒了生命跡象。

軍方聞聲趕抵現場，發現了死亡的許姓中尉，已於第一時間封鎖現場、配合檢警調查並聯繫家屬；海軍陸戰隊說明，對於同袍傷損深表哀痛，將檢派高階幹部協處，全力配合調查、釐清肇因。

令人遺憾的是，這已是海軍陸戰隊5日內的第二起死亡意外；一名28歲林姓女子於25日上午發生墜樓意外，待警消人員獲報到場後，只發現倒臥一樓草地、明顯失去呼吸心跳的林女，緊急送醫宣告不治的同時，確認其身分為海軍陸戰隊指揮部所屬士官。海軍陸戰隊指揮部回應，該名士官於營外休假期間發生墜樓意外，檢方相驗結果初步排除外力介入，已派遣高階幹部全程陪同家屬並協助後續事宜。

