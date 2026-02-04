才有老翁染漢他病毒亡！ 大安區防火巷「老鼠橫行」

大安區有民眾直擊敦化南路的一處防火巷，大白天常常有不少老鼠出沒。（圖／東森新聞）





北市大安區出現漢他病毒死亡病例，也是25年來第一例死亡，大安區有民眾直擊敦化南路的一處防火巷，大白天常常有不少老鼠出沒，恐怕再爆發疫情，當地居民不滿，附近有餐廳超商，難免會有老鼠，但清潔隊常常把垃圾堆在防火巷，等於把老鼠吸引過來，就變成一處老鼠窩。

光天化日，一隻大米奇就在鏡頭前跑過去，過沒多久，又有一隻賊頭賊腦探出頭來，成了米奇樂園，老鼠出現頻率超高，這樣的鼠患附近居民見鬼不怪。

當地居民：「其中一個收垃圾的，常常堆垃圾在那裡（真的喔），垃圾不落地嘛。」

附近超商餐廳多，難免會有老鼠出沒，但住戶不滿，清潔隊常把垃圾集中在防火巷，等於把老鼠吸引過來，久而久之，這裡就變成一處老鼠窩，樹下看得出有老鼠洞，水溝也聽得到，老鼠在裡頭活躍的聲音。

當地居民：「樹頭有時候你走進來，就很多隻，這裡又一個收垃圾的亂來，整個髒到不行髒兮兮的。」

台北市東區的一處防火巷多次被民眾目擊大白天老鼠橫行，由於先前漢他病毒的死亡案例也是在大安區，讓當地的居民相當緊張。

就怕變傳染源，大安區清潔隊已經在清晨派員消毒，投藥及加強清掃，也會不定期派員巡查取締，如果發現有污染環境行為，將依廢棄物清理法告發，無獨有偶，也有民眾到台北市政府洽公，在市府地下停車場，看到10幾隻大老鼠通通在鐵片下面，呼籲市政府應該要進行清消。老鼠猖獗問題日益嚴重，加上北市爆發，今年第一例漢他病毒死亡案例，鼠患橫行人人自危，市府恐怕要加把勁處理。

