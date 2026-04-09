才槓朱宇謀！林倪安傳「被判詐欺440萬」經紀人澄清

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林倪安、朱宇謀這對分手情侶，將上法院對簿公堂。（林奕如、張鎧乙攝）

林倪安昨(8日)控訴前男團Gentleman成員朱宇謀(Wish)在交往期間施暴、約砲多女等，朱宇謀隨即發律師聲明一一否認，將依法提告。而今(9日)有風聲傳出，林倪安過去未婚生子，且曾被告詐欺440萬，戶頭已凍結。對此，林倪安經紀人回應：「判決書上單純是同名同姓。」

林倪安昨開完記者會後，有人跳出來爆她未婚生子，還曾被告過詐欺罪，判決書寫道：｢被告藉投資黃金原礦買賣事業為由詐欺原告，使原告誤信而交付新臺幣（下同）4,400,000元等情，本院於民國109年9月21日言詞辯論終結，被告應給付原告新臺幣肆佰肆拾萬元，及自民國一Ｏ八年十二月十九日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。」

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記者向林倪安經紀人求證，對方解釋：「判決書上單純是同名同姓，林倪安沒有詐騙，帳戶也沒有被凍結。」至於林倪安傳未婚生子，經紀人證實有此事，「關於未婚生子，林倪安從未隱瞞，還會在節目分享去父留子的話題。」

林倪安昨和委任律師召開記者會，稱跟朱宇謀去年8月、9月交往，上月協議分手，交往期間朱宇謀除了對她肢體與精神暴力，還疑似劈腿、獵豔近10女，甚至脫口「每個女生的保存期限只有1年」。

朱宇謀曬出律師聲明反擊，強調林倪安的所有指控包含性侵、暴力、酒駕，完全不是事實，純屬憑空捏造；而林倪安在記者會call out的對象身分不明，對話內容斷章取義、未經查證。針對林倪安先前的網路言論，朱宇謀已提起刑事告訴，後續將追究記者會上不實陳述的法律責任。

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