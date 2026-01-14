才洗完澡「GG還是臭爆」伴侶拒滾床單 泌尿醫給最佳解決方法

不少男性即使每天洗澡，仍可能被伴侶抱怨「有異味」，影響親密關係，泌尿科醫師陳鈺昕指出，陰莖氣味常源自包皮過長、汗液與皮脂分泌、尿液殘留、個人衛生習慣不佳、不勤更換內褲及病菌感染等因素，若包皮龜頭炎、尿道炎或念珠菌感染都可能加重異味，提醒除了保持清潔與穿著透氣內褲外，必要時可透過割包皮，改善異味與反覆感染問題。

陳鈺昕於臉書發文指出，曾有從事業務的患者表示，每次想與另一半親密，總被各種藉口拒絕，不解明明才剛洗澡，為何仍被說有異味。陳鈺昕說，男性下體出現氣味其實很常見，但許多人誤以為勤洗澡就能避免，但即便每天清潔，陰莖仍可能散發酸味、魚腥味或類似起司的氣味，尤其在包皮較長或衛生習慣不佳的情況下更易發生。

陳鈺昕表示，男性陰莖的氣味主要來自汗腺與皮脂腺的分泌物，正常情況下只會有淡淡體味，但若清潔不當或細菌滋生，就可能產生令人不適的刺鼻氣味，尤其包皮過長會讓龜頭與包皮之間形成縫隙，容易積存汗液、皮脂及細菌，長期累積的「包皮垢」若未徹底清洗，會發酵並散發異味，甚至可能引發感染。

此外，陳鈺昕說，男性在日常活動中，鼠蹊部汗腺活躍，遇到悶熱潮濕環境時，汗水與皮脂結合經細菌分解，也會產生氣味，若排尿後未擦拭或抖乾餘尿，尿液中的氨氣會附著在皮膚上，散發尿騷味；性行為或自慰後若不立即清洗，精液和體液與皮膚細菌作用，也可能導致臭味累積。

陳鈺昕提到，長時間不更換內褲或已有包皮龜頭炎、尿道炎、念珠菌等感染，也會讓異味更加明顯，若狀況未改善，即使勤清潔也難以完全去除氣味，還可能伴隨紅腫、瘙癢或異常分泌物，影響日常生活與親密關係。

陳醫師建議，維持陰部乾爽、每天徹底清洗包皮下方，以及穿著透氣、定期更換內褲，是維持清新氣味的基本方法，若反覆出現發炎或異味，割包皮是一個長期解決方案。

