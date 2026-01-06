才活逮馬杜洛！白宮突PO「1照片」疑警告中國 嗆聲：敢挑釁試試看

國際中心／彭淇昀報導

美國總統川普3日下令對委內瑞拉發動突襲，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震驚國際社會。白宮4日在X平台上貼出一張川普的照片，內文寫著「No games. FAFO.」，而這張照片的背景被發現是去年10月底在韓國釜山金海機場，就是川習會面，而這也被外界研判是在對中國發出警告。

白宮PO出去年底川習會的機場照，被外界推測是在警告中國。（圖／翻攝自白宮X）

白宮官方X平台4日發文，PO出一張川普照片，背景是10月底在韓國釜山金海機場與習近平會面的時刻，內文寫下「No games. FAFO.」（遊戲結束，別自討苦吃）。

廣告 廣告

「FAFO」為美國俗語，為「Fxxk Around and Find Out」的縮寫，意即「胡作非為就會自食其果」、「敢挑釁就讓你好看」、「自討苦吃」，帶有警告、威脅意味，態度十分強硬。

這張照片原本發布於白宮官網，標題為「川普總統與習近平主席的雙邊會談」，有分析指出，白宮刻意選用與習近平會談當天拍攝的照片，可能是在暗示「逮捕馬杜羅的目標之一，就是阻斷中國與俄羅斯在美國『後院』（西半球）擴張影響力」。

更多三立新聞網報導

不是哥倫比亞！美國下一個恐打「這國家」 總理：盼恢復接觸

馬杜洛見完中國特使就被抓！陸網狂問：邱小琪去哪裡了？

馬杜洛倒台！委內瑞拉現況曝光 大票民眾街上歡呼

誤會大了！馬杜洛對美嗆聲惹禍？ 影片還原真相：是勝選後對政敵叫囂

