才涉洩密遭押又爆案外案 警手機疑存「私刑」畫面

新北刑大偵一隊鄭姓代理副隊長，日前與另外3名警察，因涉嫌與黑道宴飲、洩露案件情資遭檢調約談，鄭姓副隊長訊後遭羈押禁見！而如今又傳出案外案，檢調人員疑似在他手機內，發現存有私刑毆打人犯的影像，不排除將另案偵辦。而鄭姓副隊長過去曾獲得國家警光獎，辦案績效獲得肯定，但去年因縱放毒犯換情資被調查，沒想到時隔1年多再度被逮。

穿著黑外套的男子，神情凝重走進新北地檢署，他是新北市刑大鄭姓代理副隊長，涉嫌洩密日前遭檢方約談，沒想到又爆發案外案，被約談的4人中，唯獨鄭姓副隊長，訊後遭羈押禁見，他與趙姓偵查員，以及金山分局王姓巡佐，還有中和分局張姓偵查佐，2023年同任職於新北刑大，涉嫌與黑道宴飲，洩露案件情資遭調查。

其它3人5到15萬交保，鄭姓副隊長被羈押禁見，調查過程中手機內又被發現，存有私刑毆打人犯的影片，檢方不排除另案調查，穿著筆挺西裝上台領獎，鄭姓副隊長曾獲得國家警光獎，被視為模範警察，後來也考取警大警佐班持續進修，績效獲得肯定，沒想到卻涉入一系列爭議案件。

去年10月時任偵查佐的他，因為涉嫌縱放毒犯，以交換槍砲案情資，訊後10萬元交保時隔一年多，又被貪污罪送辦，若涉及私刑毆打，恐怕又多一條罪名。

律師李育昇(非當事律師)說：「如果對嫌疑犯來動用私刑，會涉犯刑法的凌虐人犯罪，法定刑是一年以上七年以下的有期徒刑，而本件行為人是利用警察的職權，來進行這個犯罪，還要加重其刑二分之一。」曾經的警察之光，如今被羈押，辦案過程是否妥適，有無涉及不法，有待檢調一一釐清。

