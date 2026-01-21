才涉詐騙又挨告洗錢！薛楷莉「召喚老母出庭」掏借據 檢酸：假的就別拿了

前主播薛楷莉（右）涉嫌詐騙前男友420萬，檢方又查出她涉嫌洗錢，薛楷莉今（1/21）日帶著年邁母親（左）出庭，掏出借據否認洗錢。讀者提供



前主播薛楷莉涉嫌詐騙邱姓前男友420萬元遭起訴，台北地檢署追查發現，薛楷莉案發後曾匯款近500萬元到女兒帳戶，與邱男受騙時提領金額大致相符，於是依洗錢罪嫌追加起訴。但她今（1/21）日突然帶著老母親一同出庭，辯稱這筆錢是母親的「借款」，開庭到一半還呼喚母親掏出借據。檢察官大酸，「假的東西就不用拿出來了」，免得多一條罪名，卻遭薛楷莉怒嗆「注意言行」。

調查指出，薛楷莉向邱男宣稱，她好友、中天電視台的賴姓女主持人「認識幫派」，可透過對方找幫派處理其財務糾紛，但須支付420萬元處理及介紹費。邱男信以為真，於2022年2月25日，到匯豐銀行提領420萬元現金，還請來警員護鈔，要薛女拿錢給賴女。事後，邱男多次詢問進度未得到回覆，打電話給賴女確認，才察覺遭薛楷莉詐騙。檢方依詐欺取財罪嫌起訴薛楷莉。

邱男指控薛楷莉詐騙他420萬元，日前開庭哭訴薛楷莉利用他涉入財務糾紛、惶恐無助時行騙。資料照。白廷奕攝

不僅如此，檢方調查金流紀錄發現，薛楷莉曾在同年3月間，先後將400萬及94萬餘元匯進女兒戶頭，與邱男陸續提領420萬、80萬金額大略一致，認定薛楷莉另涉洗錢罪嫌，追加起訴。但台北地院今（1/21）日開庭，薛楷莉依然全盤否認犯罪，還辯稱這2筆錢是母親的「借款」，稱媽媽擔心因心臟疾病驟逝，才會用私房錢借款給她，還當庭呼喚母親拿出借據為證。

檢察官見狀，笑稱「假的東西就不用拿出來了，不然會多一條罪哦！」薛楷莉聞言開嗆，還要檢察官「注意言行」。檢察官不忍遭攻擊，強調自己是「代表正義在說話」，薛楷莉又回嗆「我代表自己清白在講話」。

法官制止雙方爭吵，也質疑薛母私房錢來源。薛楷莉表示，母親早年在美國做生意，後來賣掉資產回台養老，拿了現金交給她，她又把錢拿去買女兒的文具和電腦，剩餘494萬餘元全數存入女兒帳戶。法官不解追問，「在家藏500萬現金？」薛楷莉點頭稱「我媽有錢」。

薛楷莉曾任主播，也在TVBS、中天、東森等電視台當過主持人。2002年間，薛楷莉在TVBS擔任主播期間，被旅居日本的畫家姚旭燈爆料，在1小時內大刷日本企業家德原榮玉的信用卡，買下價值新台幣百萬元名錶，還拿走10萬日圓，讓德原榮玉感覺被敲詐，成為轟動全台的「削凱子事件」。她後來改行在美國當起護理師，不料又捲入詐騙、洗錢案。

