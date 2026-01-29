才淚別曹西平！龍千玉浮現「人生跑馬燈」洩真實體悟：心中即永恆

記者徐珮華／台北報導

龍千玉推出專輯《戲夢》，同名新歌以歌仔戲曲拉開序幕，前世、今生輪迴流動，走過歲月，對於許多事都應看淡。日前才送走好友曹西平（四哥）的她，坦言自己還在學習的路上，心境與前幾年比起來，有更多的體驗，以明天先到還是無常先到的心境，努力活在當下、珍惜當下，「很多世事無法掌控，但只要記住曾經擁有的當下，在心中即是永恆！」

龍千玉推出新歌〈戲夢〉，分享人生體悟。（圖／豪記唱片提供）

龍千玉新歌〈戲夢〉描述王寶釧苦盡甘來迎來幸福，演唱時十分有感。她日前與林久登與楚陽老師喝下午茶，聊到這些年的心境領悟，人生就像一齣戲，在這個大舞台，每個人都是戲裡的角色，同樣也是台下的戲迷，大家都有著多重身分，體驗許多不同經歷。

廣告 廣告

龍千玉在錄音室演唱時，腦海浮現人生跑馬燈，回顧每一個階段，以釋然的心情揮別過去、迎向未來。新歌故事共有7個版本，從梁山伯與祝英台到最後的王寶釧與薛平貴，所有辛苦的等待，最終迎來美好結局，就像自己的人生，現階段終於能喘口氣，也是為自己打氣、期許的方向。

龍千玉腦海浮現人生跑馬燈。（圖／豪記唱片提供）

龍千玉日前在高雄流行音樂中心巧遇國寶天后楊麗花阿姨，開心合照並催生新歌。歌曲有著歌仔戲元素，水袖是戲服的重要表徵，一襲白紗有著繡球花造型的飄逸水袖，她也因此被封「棉花糖公主」。她開心感謝歌迷的喜愛與豐富想像，首次嘗試新造型，白紗若隱若現，一度讓她有些猶豫，「自己比較保守，在造型師加入今年流行的蝴蝶結元素，讓我很安心。」

除了忙於新專輯，龍千玉近日還為4月25日將登場的人生首次個人演唱會「男人情女人心」排練，蠟燭兩頭燒，相當考驗體力與耐力。不過她經常在身心俱疲時鼓勵自己，如同人生一樣苦盡甘來，迎來達陣新階段目標。

更多三立新聞網報導

篠崎泫昔讚Toyz「持久型」！交往內幕全說了 被爆獄中低調結婚

伍思凱愛子遭爆餵毒騙砲！伍諒首公開發聲 6字開嗆喊告：太瞎了吧

包偉銘「改機票趕回台」…親送曹西平最後一程！昔傳不合內幕曝

龍千玉淚崩送別曹西平！曝「他曾趕走Jeremy」乾兒子不離不棄暖舉曝

