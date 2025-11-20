才清完又來！月世界、田寮連遭偷倒垃圾 來源全指向台南集團

環保局證實昨晚接獲燕巢分駐所通報，田寮區高41線道遭棄置垃圾，經派員破袋檢查爲台南垃圾，研判爲燕巢月世界同一犯罪集團所爲。高市府環保局提供



高雄月世界近日遭台南垃圾偷倒成山，昨晚鄰近一帶田寮區高41線道再度被惡意棄置，短時間連續出現垃圾山。高市府環保局漏夜出動機具清理，今（11/20）已完成13車次清運，破袋檢查確認為同一集團所為，業者疑關閉GPS或改用無定位車輛規避追查，案件已報請橋頭地檢署偵辦。

高雄繼美濃大峽谷、大坪頂柏油山後再爆環境爭議，知名景點月世界遭偷倒大量生活垃圾，慘淪「垃圾山」；環保局查出廢棄物疑自台南等外地，嚴重破壞自然景觀，日前才出動吊車、長臂怪手等大型機具清運完成，豈料鄰近一帶，又被發現垃圾山，引發外界關注。

環保局今日證實，昨晚接獲燕巢分駐所通報，田寮區高41線道遭棄置垃圾，經派員破袋檢查爲台南垃圾，研判爲燕巢月世界同一犯罪集團所爲。

環保局進一步指出，已立即調派人力機具漏夜清理，並已於今日全數清除，計清運13車次。

環保局強調，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。

