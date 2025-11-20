才清完又來！高雄田寮遭偷倒垃圾 陳其邁：檢警已掌握對象一個都跑不掉

高雄田寮又遭偷倒垃圾，陳其邁表示檢警已掌握對象，一個都跑不掉。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄田寮山區昨晚傳出遭傾倒垃圾，市長陳其邁今表示，該區域上午已清除完畢，檢警也已掌握特定對象，「一個都跑不掉、除惡務盡」。

高市環保局昨接獲燕巢分駐所通報，田寮區高41線道遭人惡意棄置垃圾，立即派員稽查，經破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為，立即調派人力機具漏夜清理，目前已完成坡面大部分垃圾清除，今日上午加派人力檢拾，已完成環境復原，計清運13車次。

環保局指出，本案已報請橋檢檢察官併案指揮偵辦，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦。

陳其邁上午表示，檢警已掌握特定對象，一個都跑不掉，一定除惡務盡。

