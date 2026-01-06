才準備三度當爸！汪小菲又「失控爆走」開戰抖音副總裁 網全傻眼

娛樂中心／綜合報導

大S的前夫汪小菲2024年5月與馬筱梅再婚，如今也即將再度當爸，不過他火爆脾氣似乎未收斂，近日被發現槓上抖音高層李亮，開嗆對方既然愛國就應當把在台灣的妻小接回來，瞬間掀起大家關注。

汪小菲近日無預警在中國抖音副總裁李亮社群留言，直指對方透過微博審判他，並提到李亮妻子也是台灣人，「咱們在台灣不都是陸配嗎？你拿了台灣的陸配簽證嗎？」，「你也有台灣簽證。咱們聚啊！」，還表示台灣人對他很好，但隨後汪小菲又將這些貼文全都刪除，另外發文點名李亮既然愛國，就應該把台灣老婆、小孩都帶回北京，「你這麼多年娶台灣媳婦，在某音，你都幹嘛了」。

廣告 廣告

如今貼文也引發大家熱議，有人在留言區表示，「這對母子讓我看見人性的惡沒有底線」、「有種你別刪」、「大S去世了，他只能換個人蹭了」。

其實，汪小菲與李亮之間的糾葛源自於大S不幸病逝後，汪小菲被謠傳包機送大S骨灰回台，引發爭議，隨後遭包機公司公開聲明闢謠，抖音平台也宣布無限期封禁「張蘭·俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」3個帳號。

後續李亮出面說明，強調確定是造謠後，才針對夏健帳號永久禁言，同時透露某些帳號利用這件事炒作，經查發現曾多次違規予以警告卻不見改善，最終也都決定予以封禁，後來抖音安全中心公告是張蘭、汪小菲的帳號都被無限期封禁。

汪小菲突發文開嗆抖音副總裁。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

替方媛抱屈！向太批「名媛培訓班」不存在 1句話點破她嫁豪門內幕

爆慘淪小三...大咖女星鬆口證實了 最新現況曝光：不再相信男人

爆收謝賢「8千多萬斷爺孫戀」！小49歲前任罕露面 真實反應曝光

3年地下情修成正果！女星震撼宣布結婚 情定男團成員「關鍵曝光」

